Минобороны РФ задержало четырех командиров ЧВК "Вагнер" в Сирии, – СМИ

По данным журналистов, российская военная полиция посетила представительства ЧВК "Вагнер". Наемники были арестованы в городе Эс-Сувейде и на авиабазе Хмеймим.

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Военная полиция Российской Федерации, которая относится к Министерству обороны РФ, задержала четырех наемников частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщил саудовский телеканал Al-Hadath cо ссылкой на свои источники.

Сообщается, что речь идет о лицах, занимавших высокие посты в ЧВК. Один из "вагнеровцев" был задержан в сирийском Эс-Сувейде. Еще трое "высокопоставленных командиров" арестованы на авиабазе Хмеймим.

По информации СМИ, российская военная полиция также посетила представительства ЧВК "Вагнер" в сирийских городах Дейр-эз-Зор, Хам и Дамаск.

При этом журналисты не назвали причину задержания. Также неизвестно, имеют ли аресты отношение к недавнему военному мятежу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны РФ не поступало.

Напомним, что 25 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не будут преследовать тех "вагнеровцев", которые приняли участие в военном мятеже Евгения Пригожина, учитывая их фронтовые заслуги

В свою очередь Александр Лукашенко сказал 27 июня, что во время попытки военного переворота в РФ отговорил Владимира Путина от "жестокого решения", настаивая на переговорах с Евгением Пригожиным.

Александр Лукашенко также заявил, что Евгений Пригожин сейчас находится на территории Республики Беларусь.