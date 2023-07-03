Войска остались верными присяге: Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер"

По словам главы Минобороны РФ, вооруженный мятеж Евгения Пригожина и его "вагнеровцев" не повлиял на боеспособность российской армии на украинских фронтах.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые прокомментировал военный мятеж ЧВК "Вагнер", организованный Евгением Пригожиным. По мнению главы оборонного ведомства РФ, план Пригожина провалился из-за того, что "личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу". Комментарии Шойгу опубликовала пресс-служба Минобороны России 3 июля.

В ходе селекторного совещания министерства Шойгу назвал события, связанные с действием Пригожина и его ЧВК провокацией и "попыткой дестабилизировать обстановку в России".

"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный Главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу", — заявил Шойгу

По его словам, провокационные действия наемников не повлияла на положение дел на украинских фронтах, и российские войска продолжали выполнять свои боевые задачи.

"Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", — сказал министр обороны.

Отметим, что именно Шойгу, как глава Минобороны РФ, против которого открыто выступил Пригожин, обвинив его во всевозможных неудачах на фронте и больших потерях в рядах оккупантов, в первые дни мятежа сохранял абсолютное молчание. По сути его публичная реакция последовала на девятых день после вышеупомянутых событиях.

Однако остался еще один персонаж, вызвавший негодование у мятежников — это начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который до сих пор не соизволил публично отреагировать на действия Пригожина и его "вагнеровцев".

Напомним, по мнению аналитиков Института изучения войны, в Минобороны РФ стремятся укрепить контроль над информационным пространством страны и надавить на военкоров, которые выступают с критикой руководства ВС РФ. Они предположили, что высшее командование РФ опасается последствий, если президент Владимир Путин узнает об их провалах на фронте.