Війська залишилися вірними присязі: Шойгу вперше прокоментував заколот ПВК "Вагнер"

За словами глави Міноборони РФ, збройний заколот Євгена Пригожина і його "вагнерівців" не вплинув на боєздатність російської армії на українських фронтах.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вперше прокоментував військовий заколот ПВК "Вагнер", організований Євгеном Пригожиним. На думку глави оборонного відомства РФ, план Пригожина провалився через те, що "особовий склад Збройних Сил виявив вірність присязі та військовому обов'язку". Коментарі Шойгу опублікувала пресслужба Міноборони Росії 3 липня.

Під час селекторної наради міністерства Шойгу назвав події, пов'язані з діями Пригожина і його ПВК провокацією і "спробою дестабілізувати обстановку в Росії".

"Не можу не торкнутися ще одного питання, вичерпні відповіді на яке вже дав наш Верховний Головнокомандувач. Йдеться про спробу 23-25 червня дестабілізувати обстановку в Росії. Ці плани провалилися насамперед тому, що особовий склад Збройних Сил проявив вірність присязі та військовому обов'язку", — заявив Шойгу.

За його словами, провокаційні дії найманців не вплинули на стан справ на українських фронтах, і російські війська продовжували виконувати свої бойові завдання.

"Провокація не вплинула на дії угруповань військ. Військовослужбовці мужньо і самовіддано продовжували вирішувати покладені на них завдання", — сказав міністр оборони.

Зазначимо, що саме Шойгу, як очільник Міноборони РФ, проти якого відкрито виступив Пригожин, звинувативши його у всіляких невдачах на фронті та великих втратах у лавах окупантів, у перші дні заколоту зберігав абсолютне мовчання. По суті його публічна реакція відбулася на дев'ятий день після вищезазначених подій.

Однак залишився ще один персонаж, який викликав обурення у заколотників, — це начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який досі не спромігся публічно відреагувати на дії Пригожина і його "вагнерівців".

Нагадаємо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, у Міноборони РФ прагнуть зміцнити контроль над інформаційним простором країни і натиснути на воєнкорів, які виступають із критикою керівництва ЗС РФ. Вони припустили, що вище командування РФ побоюється наслідків, якщо президент Володимир Путін дізнається про їхні провали на фронті.