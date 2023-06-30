Российский генерал Суровикин был тайным почетным членом ЧВК "Вагнер", — СМИ

Сообщается, что Суровикин получил личный жетон под номером М-3744. Также почетными "вагнеровцами" могут быть другие 30 высокопоставленных военных и чиновников РФ.

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Генерал ВС РФ Сергей Суровикин был почетным членом ЧВК "Вагнер" еще с 2017 года. Об этом 28 июня заявили в центр "Досье" у себя в Telegram.

"Сергей Суровикин и еще больше 30 российских генералов и чиновников были почетными членами ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

В центре ссылаются на документы, которые попали в распоряжение экспертов.

Сообщается, что Суровикин получил личный жетон под номером М-3744. В центре рассказали, что имена других наемников, среди которых высокопоставленные российские военные, также известны. О них будет рассказано позже.

Задержание Суровикина: что известно

Напомним, что СМИ выяснили, что сейчас происходит с Суровикиным. По данным журналистов, главкома ВКС РФ держат в "одном месте", но не в тюрьме. При этом следователи относятся к нему с осторожностью, чтобы не спровоцировать лояльных ему военных.

Также отметим, что в последний раз Сергей Суровикин давал о себе знать на видео, в котором призывал ЧВК "Вагнер" прекратить восстание.

Источник в Минобороны РФ подтвердил арест Сергея Суровикина. Журналисты предположили, что он выбрал сторону Евгения главы "вагнеровцев" Пригожина во время мятежа.

По мнению СМИ, он был задержан, поскольку Кремль расправляется со сторонниками Евгения Пригожина, который устроил на прошлой неделе военный мятеж в РФ.