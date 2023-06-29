"Он не последний": в Financial Times подтвердили арест главнокомандующего ВКС РФ Суровикина

Западный чиновник на правах анонимности рассказал журналистам, что Владимир Путин после военного мятежа Евгения Пригожина начал "зачистку" высшего военного руководства страны.

Related video

Генерал российской армии Сергей Суровикин был задержан, поскольку Кремль расправляется со сторонниками Евгения Пригожина, который устроил на прошлой неделе военный мятеж в РФ. Об этом написало медиа Financial Times со ссылкой на свои источники в четверг, 29 июня.

"Суровикин, высокопоставленный российский генерал, который, как известно, поддерживает хорошие отношения с лидером Вагнера Евгением Пригожиным, несколько дней не появлялся и был задержан, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом", — пишет медиа.

По словам информаторов, которые пообщались с журналистами на правах анонимности, Владимир Путин начал операцию по зачистке в верхушке спецслужб. И первым в списке оказался Суровикин, который был тесно связан с создателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Они отмечают, что подозрения вокруг Суровикина могли быть вызваны его хорошими отношениями с Пригожиным. В то время как вагнеровский военачальник бранил других генералов и элиту обороны, обвиняя их в большом числе погибших среди русских солдат во время вторжения и обвиняя их в "геноциде", он поддерживал диалог с Суровикиным.

"Путин знал о планах мятежа Пригожина заранее, как мы понимаем, и поэтому мог подготовиться в определенной степени. Он смог увидеть, кто что сделал в тот день. И теперь он прибирает в доме", — сказал медиа уже один из западных чиновников.

Он также выразил уверенность, что за Суровикиным последуют и другие аресты.

Напомним, вечером 28 июня росСМИ распространили информацию о том, что главнокомандующего ВКС РФ Суровикина поместили в СИЗО "Лефортово". По данным российских журналистов, офицера подозревают в госизмене, так как он якобы знал о готовящемся мятеже главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и помогал его реализовать.

Кроме того британский телеканал Sky News 28 июня сообщал, что Сергея Суровикина никто не видел с субботы, 24 июня.