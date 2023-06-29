"Він не останній": у Financial Times підтвердили арешт головнокомандувача ПКС РФ Суровікіна

Західний чиновник на правах анонімності розповів журналістам, що Володимир Путін після військового заколоту Євгена Пригожина почав "зачистку" вищого військового керівництва країни.

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Генерала російської армії Сергія Суровікіна затримали, оскільки Кремль розправляється з прихильниками Євгена Пригожина, який влаштував минулого тижня військовий заколот у РФ. Про це написало медіа Financial Times із посиланням на свої джерела в четвер, 29 червня.

"Суровікін, високопоставлений російський генерал, який, як відомо, підтримує добрі стосунки з лідером Вагнера Євгеном Пригожиним, кілька днів не з'являвся і його затримали, за словами трьох осіб, знайомих із цим питанням", — пише медіа.

За словами інформаторів, які поспілкувалися з журналістами на правах анонімності, Володимир Путін почав операцію із зачистки у верхівці спецслужб. І першим у списку опинився Суровікін, який був тісно пов'язаний із творцем ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Вони зазначають, що підозри навколо Суровікіна могли бути викликані його хорошими стосунками з Пригожиним. У той час як вагнерівський воєначальник лаяв інших генералів і еліту оборони, звинувачуючи їх у великій кількості загиблих серед російських солдатів під час вторгнення і звинувачуючи їх у "геноциді", він підтримував діалог із Суровікіним.

"Путін знав про плани заколоту Пригожина заздалегідь, як ми розуміємо, і тому міг підготуватися певною мірою. Він зміг побачити, хто що зробив того дня. І тепер він прибирає в домі", — сказав медіа вже один із західних чиновників.

Він також висловив упевненість, що за Суровікіним підуть й інші арешти.

Нагадаємо, увечері 28 червня росЗМІ поширили інформацію про те, що головнокомандувача ПКС РФ Суровікіна помістили в СІЗО "Лефортово". За даними російських журналістів, офіцера підозрюють у держзраді, оскільки він нібито знав про підготовку заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та допомагав його реалізувати.

Крім того, британський телеканал Sky News 28 червня повідомляв, що Сергія Суровікіна ніхто не бачив із суботи, 24 червня.