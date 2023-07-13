Задержали как минимум 13 офицеров: в РФ допрашивают Суровикина из-за мятежа Пригожина, — WSJ

По информации источников издания, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина удерживают в Москве несмотря на то, что он не был причастен к попытке переворота. Сообщается, что Кремль уже отстранил или уволил около 15 военных из-за недоверия.

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Через несколько часов после начала военного мятежа Евгения Пригожина в России задержали нескольких высокопоставленных военных, в частности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина. Об этом со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с ситуацией, сообщили 13 июля в The Wall Street Journal.

По данным источников, сейчас Суровикина удерживают и допрашивают в Москве, хотя к восстанию он причастен не был. Российский генерал якобы знал о планах главы ЧВК "Вагнер", но участия в мятеже не принимал.

"Суровикин не находился в следственном изоляторе, но проходил неоднократные допросы, поскольку следствие выясняло, какую роль он сыграл в восстании, если она была", — говорится в материале.

Лица предположили, что генерала могут освободить после того, как президент Владимир Путин разберется с последствиями мятежа в России.

В целом, как передали неназванные люди, в РФ задержали по меньшей мере 13 старших офицеров для допросов, около 15 — отстранили от службы или уволили.

"Эти задержания направлены на очищение рядов от тех, кому, как считают, больше нельзя доверять", — объяснил журналистам собеседник.

По данным СМИ, задержаны также были заместитель Суровикина Андрей Юдин и первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Алексеев. Позже их отпустили, но отстранили от службы. Военачальникам ограничили передвижение.

По словам неназванных лиц, задержанным был и бывший заместитель главы Минобороны Михаил Мизинцев.

В Кремле и Министерстве обороны России не ответили на запросы медиа на комментарии.

Напомним, 3 июля журналисты заметили, что генерал Сергей Суровикин не присутствовал на совещании главнокомандующих ВС РФ.

Недавно председатель комитета российской Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что генерал Сергей Суровикин "отдыхает".