Стоит переезжать: что ожидает Киев в "режиме выживания" из-за ударов РФ, — Кличко

Киев готовится к "режиму выживания" зимой 2026-2027 годов, заявил мэр Виталий Кличко. Украинская столица накапливает запасы топлива, продовольствия и воды, строит резервные системы отопления. Впрочем, возможен масштабный кризис, если ухудшится ситуация с водоснабжением. Что предлагает мэр для выживания киевлян?

Жителям Киева, у которых есть родственники и друзья за пределами столицы, стоило бы подумать о временном переезде на фоне усиления ударов со стороны РФ, сказал Кличко в интервью агентству AFP. При этом чиновник подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации, а говорит лишь об одном из возможных вариантов. Мэр заверил, что город накапливает ресурсы, готовясь к зиме 2026-2027 годов. Впрочем, осенью 2026 года возникла новая проблема: российская армия начала наносить удары по мостам через Днепр, и это может привести к остановке движения транспорта по всему Киеву, сказал он.

"Никогда не буду призывать к полной эвакуации. Это цель Путина… Лучший сценарий для Путина — чтобы мы все ушли и передали ему наши пустые города и нашу страну", — процитировали СМИ слова Кличко.

Видео дня

В статье рассказано, как Киев готовится к зиме. Указывается, что строятся резервные системы отопления и создаются запасы топлива, продуктов питания и питьевой воды. Кроме того, учитывая удары РФ по мостам, планируется построить понтонные переправы через Днепр. СМИ отметили, что благодаря понтонам надеются уменьшить пробки при передвижении 3,5 млн горожан. При этом Кличко обратил внимание на возможные проблемы с водой и сказал, что тогда возникнет "достаточно масштабный кризис". Также мэр пояснил, что при усилении ударов РФ система ПВО может не справиться, и ситуация ухудшится.

СМИ привело данные Департамента здравоохранения КГГА о количестве гражданских лиц, погибших в результате ударов РФ. Выяснилось, что с 2022 года россияне убили в общей сложности 534 мирных жителя. Число погибших за девять месяцев 2026 года — 189: эта цифра превышает данные 2025 года, хотя до нового года ещё три месяца. Также напомнили о медленном строительстве защитных сооружений и о том, что Кличко и центральная власть из-за этого обмениваются взаимными обвинениями.

"Киев переходит в режим "выживания" на фоне усиления российских ударов. Независимо от того, насколько хорошо мы подготовимся, если противовоздушная оборона не сработает, мы можем оказаться в неблагоприятной ситуации", — заявил чиновник.

Обстрелы Киева — что известно

Отметим, что в течение почти 24 часов 8 октября Вооруженные силы РФ обстреливали Киев, о чем в течение дня сообщало Воздушное командование. Вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил о гибели четырех человек и ранении 19. Раздавались взрывы в Соломенском, Святошинском, Днепровском и других районах: ГСЧС публиковало кадры с разрушенными складами и поврежденными домами. Около 17-18 часов стало известно о повреждении энергетического объекта, в результате чего на час остановился Киевский метрополитен. Тогда же стало известно о проблемах с канализационной системой, поскольку в Борщаговской общине заявили о невозможности сброса стоков.

Напоминаем, что накануне, 7 октября, россияне в течение почти суток обстреливали Киев: помимо отключений, возникли проблемы с интернетом и связью.