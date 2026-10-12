Українців попередили про графіки подачі води: перебої зі світлом можуть змінити водопостачання

Під час тривалих відключень електроенергії в Україні можуть запровадити графіки подачі води.

Про це в ефірі “Новини.LIVE” заявив директор асоціації “Укрводоканалекологія” Олександр Шкінь, пояснивши, що автономні джерела живлення не зможуть безперервно забезпечувати роботу систем водопостачання.

За його словами, у більшості міст вода періодично подаватиметься навіть за тривалих перебоїв з електроенергією. Завдяки автономним джерелам живлення водоканали зможуть підтримувати подачу води в мережу. Однак цього може бути недостатньо, щоб забезпечити її підйом на верхні поверхи багатоповерхових будинків.

“Графіки води будуть, тому що це буде пов'язано з підвозом пального, як мінімум, і з зупинками генераторів, які подають електропостачання. Розподілена енергетика не може постійно працювати”, — заявив Шкінь.

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Він зазначив, що в більшості міст вода має бути доступною періодично, приблизно раз на добу на кілька годин. Це можливо завдяки автономним джерелам живлення, потужності яких вистачає для подачі води в саму мережу.

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Водночас ситуація з водопостачанням у Києві потребує окремого розгляду через потужні джерела водопостачання та насосні станції.

За словами директора асоціації, в умовах тривалих відключень електроенергії графіки подачі води будуть пов'язані, зокрема, з необхідністю підвозити пальне та зупиняти генератори. Через це обладнання, яке забезпечує електроживлення систем водопостачання, не зможе працювати безперервно.

Шкінь також зазначив, що за таких умов забезпечення водою буде спрямоване на те, щоб люди мали її щонайменше для питних потреб, а частково — для санітарно-гігієнічних потреб.

Нагадаємо, 9 жовтня Фокус повідомляв про ситуацію в енергосистемі України та можливі відключення світла. В “Укренерго” заявляли про застосування обмежень обсягом 0,5–2 черг, а ДТЕК попереджав, що в окремих чергах електроенергії не буде до восьми годин.

Раніше також повідомлялося, що через ситуацію з енергопостачанням у Києві та області експерти пропонують запровадити надзвичайний стан.