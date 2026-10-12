Украинцев предупредили о графиках подачи воды: перебои со светом могут изменить водоснабжение

Во время длительных отключений электроэнергии в Украине могут ввести графики водоснабжения.

Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкин, пояснив, что автономные источники питания не смогут бесперебойно обеспечивать работу систем водоснабжения.

По его словам, в большинстве городов вода будет периодически поступать даже при длительных перебоях с электроснабжением. Благодаря автономным источникам питания водоканалы смогут поддерживать подачу воды в сеть. Однако этого может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить подъем воды на верхние этажи многоэтажных домов.

"Перебои с водоснабжением будут, поскольку это будет связано, как минимум, с доставкой топлива и с остановками генераторов, обеспечивающих электроснабжение. Распределенная энергетика не может работать непрерывно", — заявил Шкинь.

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Он отметил, что в большинстве городов вода должна поступать периодически, примерно раз в сутки на несколько часов. Это возможно благодаря автономным источникам питания, мощности которых хватает для подачи воды в саму сеть.

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В то же время ситуация с водоснабжением в Киеве требует отдельного рассмотрения в связи с наличием мощных источников водоснабжения и насосных станций.

По словам директора ассоциации, в условиях длительных отключений электроэнергии графики подачи воды будут зависеть, в частности, от необходимости подвозить топливо и останавливать генераторы. Из-за этого оборудование, обеспечивающее электропитание систем водоснабжения, не сможет работать непрерывно.

Шкин также отметил, что в таких условиях обеспечение водой будет направлено на то, чтобы у людей была вода как минимум для питья, а частично — для санитарно-гигиенических нужд.

Напомним, 9 октября "Фокус" сообщал о ситуации в энергосистеме Украины и возможных отключениях света. В "Укрэнерго" заявляли о введении ограничений в объеме 0,5–2 очередей, а ДТЭК предупреждал, что в отдельных очередях электроэнергии не будет до восьми часов.

Ранее также сообщалось, что в связи с ситуацией с энергоснабжением в Киеве и области эксперты предлагают ввести чрезвычайное положение.