"Ситуація не покращиться": експерт закликає ввести надзвичайний стан у Києві та на Київщині

Через енергетичну ситуацію у столиці та області експерти пропонують запровадити надзвичайний стан. Це змусило б більш ефективно залучати резервні кошти, обладнання та людські ресурси.

Уряд має запровадити надзвичайний стан у Києві та Київській області – таку позицію озвучив експерт з енергетики Юрій Корольчук. За його оцінкою, столичну енергосистему серйозно зруйновано, а відремонтувати її в оперативному режимі впродовж весни-осені 2026 року було нереальним завданням.

"Це дасть можливість і київській владі, і центральній владі, уряду організувати процес виділення резервних коштів (залишків), резервного обладнання, резервних людських ресурсів", – пояснив Корольчук.

Найслабшою ланкою, вважає експерт, виявилися підстанції "Укренерго". Їх належно не відремонтували й не захистили, а попередження про появу реактивних дронів залишилися без реакції. Додалися й інші чинники – брак фінансування, дефіцит коштів і відсутність запасів обладнання, яке до того ж не повністю відповідає технічним вимогам. За таких умов підготувати суттєво зруйновані підстанції було, на його думку, неможливо.

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"Не скажу, що киянам пощастить і все буде добре. Навіть за умови теплої зими ситуація не покращиться. Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день потрібно знайти технічну військову відповідь України на технічні військові характеристики реактивних дронів Росії. Або знову чекати несподіваного миру і, принаймні, того, що зима пройде без обстрілів", – зазначив експерт.

Енергетична ситуація в Україні та столиці

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі каналу "Суперпозиція" заявив, що зима 2026–2027 років може стати для України якщо не останньою, то такою, що запустить незворотні процеси. Він сумнівається, що зруйновані російською армією енергообʼєкти вдасться відновити.

Натомість очільник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розраховує, що найближчим часом фахівці зможуть стабілізувати постачання електроенергії в столиці за однієї умови – якщо не буде нових масованих ударів.

Проблеми з енергопостачанням у столиці тривають не перший день. Протягом двох днів через низьку напругу в мережі зупинялися метрополітен та ескалатори, а разом із ними – наземний транспорт. Після ударів суттєво впав тиск у водопровідній мережі низки районів, а каналізація Борщагівської громади перестала приймати стоки. Екстрені та планові графіки відключення світла в Києві вводять щодня.

Раніше повідомлялося, що експорт української електроенергії триває навіть тоді, коли цілі міста залишаються без світла. Експерти переконують, що суперечності в цьому немає.

Крім того, ми писали, що внаслідок тривалих відключень у декількох районах столиці розгортають "Пункти незламності".