Відключення після атак РФ: у яких районах столиці розгортають "Пункти незламності"

Внаслідок російських обстрілів було введено графік відключення електроенергії. КМДА повідомила про розгортання "Пунктів Незламності" у трьох районах столиці.

Через відключення електроенергії, спричинені російськими атаками, столична влада розгортає "Пункти незламності" у трьох районах Києва. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram.

Доручення розгорнути пункти отримали керівники Оболонського, Подільського та Святошинського районів. Саме там ситуація з енергопостачанням найважча.

У міській адміністрації наголосили, що приміщення повинні мати все необхідне, щоб відвідувачі могли зарядити телефони, павербанки та інші потрібні гаджети.

Енергетична ситуація у Києві

Варто зазначити, що наразі у столиці спостерігаються серйозні проблеми з енергопостачанням. Протягом двох днів зупинявся метрополітен та ескалатори через низьку напругу в мережі. Внаслідок цього зокрема зупинявся і наземний транспорт. Також внаслідок ударів суттєво упав тиск постачання технічної води у низці районів, а каналізація Борщагівської громади перестала приймати стоки. У Києві щодня вводять екстрені та звичайні графіки відключення світла.

Видео дня

Як зазначає очільник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розраховує, що найближчим часом фахівцям вдасться стабілізувати постачання електроенергії в столиці. Втілити це вдасться за однієї умови – якщо російські окупанти не завдадуть чергових масованих ударів.

Раніше повідомлялося, що експорт української електроенергії триває навіть тоді, коли цілі міста залишаються без світла. Експерти переконують, що суперечності в цьому немає.

Крім того, в столиці повністю зупинявся метрополітен та ескалатори, а попередньою причиною назвали зниження напруги від зовнішніх центрів живлення. Зокрема був зупинений і наземний транспорт, який потребує електроенергії.