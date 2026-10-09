Правий берег Києва та два райони області: запроваджено екстрені відключення електроенергії

У столичному регіоні знову введено екстрені відключення електроенергії.

На правому березі Києва, у Бучанському та Вишгородському районах запроваджено екстрені відключення за вказівкою "Укренерго", повідомляє ДТЕК.

Традиційні графіки погодинних відключень у цей період не діють.

Буквально сьогодні вранці мешканці Києва писали в соцмережах, що в місті почалися позапланові відключення світла. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Деякі тролейбуси були перенаправлені на інші маршрути.

У "Укренерго" пояснили, що в окремих регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену черговими російськими обстрілами. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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Зазначимо, що буквально вчора народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що Україні не загрожують тривалі відключення електроенергії. І того ж дня, 8 жовтня, в Україні запровадили екстрені відключення світла обсягом до 10 черг. Люди змушені сидіти без світла по 9 і більше годин. Причина — масові атаки російських терористів на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко нещодавно заявив, що українці залишатимуться без світла від 16 годин і довше.