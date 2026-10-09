Правый берег Киева и два района области: введены экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии снова введены в столичном регионе.

Экстренные отключения применены для правого берега Киева, Бучанского и Вышгородского районов по команде "Укрэнерго", сообщает ДТЭК.

Традиционные графики почасовых отключений в этот период не действуют.

Буквально сегодня утром жители Киева писали в соцсетях, что в городе начались отключения света вне графиков. Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Ряд троллейбусов были перенаправлены по другим маршрутам.

В "Укрэнерго" объяснили, что в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за вызванной очередными российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме.

Видео дня

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отметим, что буквально вчера народный депутат Сергей Нагорняк говорил, что Украине не грозят длительные отключения электричества. И в этот же день, 8 октября, в Украине ввели экстренные отключения света объемом до 10 очередей. Люди вынуждены сидеть без света по 9 и больше часов. Причина — массированные атаки российских террористов на объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко недавно сказал, что украинцы будут без света от 16 часов и больше.