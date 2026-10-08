"Енергетична шизофренія": чому Україна експортує світло попри відключення

Експорт української електроенергії триває навіть тоді, коли цілі міста сидять без світла. Експерти переконують, що суперечності тут немає.

Поки в частині регіонів діють планові та аварійні відключення, "Укренерго" продовжує продавати електроенергію за кордон. Парадоксу тут немає: через розбиті лінії електропередач доставити струм із заходу на схід фізично неможливо, пояснив в інтерв'ю УНІАН енергетичний експерт Юрій Корольчук.

Відключення спричинені не браком генерації, а системною аварією – наслідком ударів і недоремонтованих підстанцій.

"У нас дійсно присутня така енергетична шизофренія. З однієї сторони, ми експортуємо електроенергію, з іншої сторони ми масово відключаємо своїх споживачів. Відключаємо тому, що є фактично системна аварія, яка є наслідком ударів і недоремонтованості підстанцій", – констатує фахівець.

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За словами Корольчука, обсяги експорту насправді невеликі, а в енергосистемі зараз профіцит – генерація перевищує споживання. Вироблену електроенергію треба кудись спрямовувати, і покупець по той бік кордону в "Укренерго" є, тим паче що український струм дешевший. Додає попиту й ситуація в сусідів. Експерт нагадав про проблеми з атомними електростанціями в Румунії та Угорщині, де рівень води в Дунаї не давав охолоджувати блоки АЕС.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН звів причину до логістики: пошкоджені саме ті об'єкти, які відповідають за передачу та розподіл електроенергії. Струм є, але довести його до споживача неможливо, тож про дефіцит говорити не доводиться – у денні години країна навіть експортує електроенергію. Через неспроможність передати й розподілити ресурс "Укренерго" змушене обмежувати генерацію.

Раніше ми повідомляли, що в столиці повністю став метрополітен – попередньою причиною назвали повне знеструмлення.

Крім того, ми писали, що в Києві почали вводити екстрені відключення електроенергії.