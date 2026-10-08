"Энергетическая шизофрения": почему Украина экспортирует свет, несмотря на отключение

Экспорт украинской электроэнергии продолжается даже тогда, когда целые города остаются без света. Эксперты утверждают, что здесь нет никакого противоречия.

Пока в некоторых регионах действуют плановые и аварийные отключения, "Укрэнерго" продолжает поставлять электроэнергию за границу. Парадокса здесь нет: из-за поврежденных линий электропередач доставить электричество с запада на восток физически невозможно, пояснил в интервью УНИАН энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Отключения вызваны не недостатком выработки электроэнергии, а системной аварией — следствием ударов и неотремонтированных подстанций.

"У нас действительно наблюдается такая энергетическая шизофрения. С одной стороны, мы экспортируем электроэнергию, с другой — массово отключаем своих потребителей. Отключаем потому, что фактически происходит системная авария, которая является следствием ударов и неремонта подстанций", — констатирует специалист.

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По словам Корольчука, объемы экспорта на самом деле невелики, а в энергосистеме сейчас наблюдается профицит — выработка превышает потребление. Выработанную электроэнергию нужно куда-то направлять, и у "Укрэнерго" есть покупатель по ту сторону границы, тем более что украинский ток дешевле. Спрос усиливает и ситуация у соседей. Эксперт напомнил о проблемах с атомными электростанциями в Румынии и Венгрии, где уровень воды в Дунае не позволял охлаждать блоки АЭС.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН объяснил причину проблемами с логистикой: повреждены именно те объекты, которые отвечают за передачу и распределение электроэнергии. Электроэнергия есть, но довести ее до потребителя невозможно, поэтому о дефиците говорить не приходится – в дневные часы страна даже экспортирует электроэнергию. Из-за невозможности передать и распределить ресурс "Укрэнерго" вынуждено ограничивать генерацию.

Ранее мы сообщали, что в столице полностью остановился метрополитен — в качестве предварительной причины назвали полное отключение электроэнергии.

Кроме того, мы писали, что в Киеве начали вводить экстренные отключения электроэнергии.