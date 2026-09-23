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"Судний день": експерт попередив, до чого призведе провальна підготовка до зими в Україні (відео)

Підготовка до зими — чому Україна може не відновитися — думка експерта
Росія продовжує руйнувати українські енергооб'єкти напередодні опалювального сезону | Фото: Brendan Hoffman / The New York Times

Зима 2026–2027 років стане для України, якщо не останньою, то такою, що може призвести до незворотних процесів.

Такий прогноз у ефірі каналу "Суперпозиція" озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, аналізуючи підготовку влади до опалювального сезону.

Він сумнівається, що зруйновані російською армією об’єкти енергетики зможуть відновитися.

"Грошей у нас на сьогодні немає. 40 млрд заблоковано, і ситуація з державними коштами на підготовку до опалювального сезону повністю провалена", — констатує він.

При цьому, зазначає гість ефіру, багатоквартирні будинки не забезпечені резервними джерелами електропостачання, а підготовка до опалювального сезону у приватному секторі взагалі не проводилася. І все це — на тлі численних заяв депутатів про майбутню складну зиму, необхідність самостійно готуватися до неї тощо.

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"Скажіть, будь ласка, як у таких умовах держава і взагалі вся система може впоратися, якщо у нас практично немає нічого для підготовки? Якщо держава та державна система продовжують садити квіточки на п’ятий рік війни в Києві, і при тому, що не побудовано жодного бомбосховища, немає жодної бетонної зупинки в місті… Напевно, це вже й є той судний день для всієї нашої системи, бо вона просто розвалиться", — припускає експерт.

За його словами, основою будь-якої держави має бути сама державна система, яка формує процеси в країні, проте зараз в Україні "немає ані фундаменту, ані основи, ані стовпів".

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Попенко вважає, що на даний момент немає підстав стверджувати, що влада впорається з викликами. Якщо минулої зими слюсарі та працівники з усієї України відновлювали зруйновані об’єкти енергетики в Києві, працюючи по 12–16 годин, то цього разу вся ця система набагато слабкіша:

"Адже ми не зробили жодного висновку. І тому, як на мене, це судний день. Якщо ми хоч якось переживемо цю зиму, будемо молитися, щоб вона була теплою, бо повторення тієї величезної трагедії, що сталася взимку… Ну, я просто не уявляю, до яких наслідків це може призвести. Тому це судний день для всієї України, для всіх нас".

За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, майбутня зима буде непростою. Він зазначив, що енергетичній галузі України перед початком опалювального сезону потрібно ще близько 650 млн євро міжнародної підтримки.

На початку серпня у Верховій Раді було представлено масштабний план підготовки України до суворої зими.

У свою чергу, РФ не відмовилася від планів атакувати енергетичну систему України і буде лише посилювати такі удари з наближенням опалювального сезону.