"Судный день": эксперт предупредил, чем обернется провальная подготовка к зиме для Украины (видео)

Зима 2026-2027 года будет для Украины если не последней, то такой, которая может привести к необратимым процессам.

Такой прогноз в эфире канала "Суперпозиція" озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, анализируя подготовку властей к отопительному сезону.

Он сомневается, что разрушенные российской армией объекты энергетики смогут восстановиться.

"Денег у нас нет на сегодня. 40 млрд заблокировано, и ситуация с государственными деньгами по подготовке к отопительному сезону полностью провалена", — констатирует он.

При этом, говорит гость эфира, многоквартирные дома резервными источниками питания не обеспечены, а подготовка к отопительному сезону в приватном секторе вообще не велась. И все это — на фоне многочисленных заявлений депутатов о грядущей сложной зиме, необходимости самостоятельно готовиться к ней и тому подобное.

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"Скажите, пожалуйста, как в таких условиях государство и вообще вся система может пройти, если у нас практически нет ничего для подготовки? Если государство и государственная система продолжают сажать цветочки на пятый год войны по Киеву, и при том, что не построено ни одного бомбоубежища, нет ни одной бетонной остановки по городу… Наверное, это уже и есть этот судный день для всех нашей системы, потому что она просто развалится", — предполагает эксперт.

По его словам, фундаментом любого государства должна быть сама государственная система, формирующая процессы в стране, однако сейчас в Украине "нет ни основания, ни фундамента, ни столпов".

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Попенко считает, что на данный момент нет оснований утверждать, что власти справятся с вызовами. Если прошлой зимой слесари и работники со всей Украины восстанавливали разрушенные объекты энергетики в Киеве, работая по 12-16 часов, то в этот раз вся эта система гораздо слабее:

"Мы ведь не сделали ни одного вывода. И потому, мне кажется, это судный день. Если мы хоть как-нибудь пройдем эту зиму, будем молиться, чтобы она была теплая, потому что повторение этой огромной трагедии, которая была зимой… Ну, я просто не представляю, к каким последствиям это может привести. Поэтому это судный день для всей Украины, для всех нас".

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, предстоящая зима будет непростой. Он отмечал, что энергетической отрасли Украины перед началом отопительного сезона необходимо еще около 650 млн евро международной поддержки.

В начале августа в Раде представили масштабный план подготовки Украины к суровой зиме.

В свою очередь РФ не отказалась от планов атаковать энергетическую систему Украины и будет только усиливать такие удары с приближением отопительного сезона.