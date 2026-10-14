Під атакою — енергетика: вночі РФ вдарила ракетами по всіх трьох ТЕЦ Києва

Під час масштабного ракетного обстрілу Києва 14 жовтня російські терористи націлювалися на теплоелектроцентралі (ТЕЦ) української столиці.

Також ворог завдавав ударів по надзвичайно важливих об’єктах у Київській області, які забезпечують електропостачання столиці та центральних регіонів, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, ціллю російської балістики були об’єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області.

Голова Кабміну повідомив про збільшення кількості постраждалих після вечірнього удару по багатоповерхівці в Києві: двоє загиблих, 25 поранених. Ще одна людина загинула, а одна отримала поранення внаслідок ранкового удару по столиці.

Окрім енергетики, ворог завдавав ударів по транспортній інфраструктурі. У п’яти областях було атаковано залізничні об’єкти. Завдяки своєчасній евакуації ніхто не постраждав.

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Зараз енергетики та рятувальники працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж та розбирання завалів. Фахівці вже розпочали першочергові відновлювальні роботи на об’єктах, що зазнали атаки.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Україні 39 ракетами та 128 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити чотири ракети та знешкодити 115 безпілотників. Влучання ракет та ударних БПЛА зафіксовано у 22 локаціях. Ще у восьми локаціях впали уламки.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

За словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, партнери спочатку не повідомили про балістику, але три наступні хвилі атак вночі вже супроводжувалися попередженнями від них.

"Перше повідомлення ми оприлюднили близько 22:40 про те, що від партнерів не надходило інформації щодо балістики. Але вже під час наступних трьох хвиль атак від партнерів надходили повідомлення про застосування балістичної зброї", — заявив він.

Після обстрілів у Києві виникли проблеми з електропостачанням, і ДТЕК запровадила аварійні відключення.

У свою чергу "Київводоканал" попередив про проблеми з тиском у системі водопостачання міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після чергової варварської атаки росіян без світла залишилися щонайменше 600 тисяч людей.

Нагадаємо, що РФ завдала удару по західних регіонах України за допомогою реактивних дронів.

Також повідомлялося, що РФ завдала удару по ТЕЦ-4.