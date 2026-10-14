РФ вдарила по залізниці в п'яти областях Україні: поїзди зупиняли через балістичну загрозу

У ніч проти 14 жовтня російські війська завдали масованих ударів по залізничній інфраструктурі Харківської, Київської, Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей. Завдяки завчасному попередженню та евакуації серед пасажирів і працівників залізниці немає загиблих і постраждалих.

Про це повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський.

За його словами, російські удари пошкодили залізничні об’єкти та енергетичну інфраструктуру. Фахівці оперативно відновлювали енергопостачання, а через блокування ключових напрямків організовували альтернативні маршрути руху поїздів.

Перцовський зазначив, що матеріальні втрати суттєві. Зранку залізничники вже працювали над відновленням пошкоджених об’єктів.

Рух поїздів у столичному вузлі тимчасово зупиняли через балістичну загрозу. На момент публікації повідомлення потяги, які затримували з міркувань безпеки, поступово вирушали за маршрутами.

Видео дня

“Попри все: їдемо!” — написав голова правління “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, 1 серпня іспанська залізнична компанія Renfe запустила міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль — Франкфурт-на-Майні. Поїзд курсуватиме щодня через Польщу, Чехію та Німеччину, зокрема із зупинками в Празі та Дрездені.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня "Укрзалізниця"розширила географію онлайн-продажу квитків на приміські поїзди. Відтоді жителі Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей можуть купувати квитки за допомогою смартфона.

Також "Укрзалізниця" застосовує спеціальні алгоритми безпеки у разі загрози атак дронів-камікадзе. Якщо безпілотник наближається до маршруту поїзда, рух можуть призупинити, а пасажирів — евакуювати.