Якщо "Шахед" за 50 км до потяга: Лещенко розповів, коли "Укрзалізниця" евакуює пасажирів

"Укрзалізниця" працює за спеціальними алгоритмами безпеки під час загрози атак дронів-камікадзе типу "Шахед". У разі небезпечного наближення безпілотника пасажирські потяги можуть зупинятися, а людей евакуюють із вагонів.

Зокрема, член наглядової ради "Укрзалізниці" та радник Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі "Новини.LIVE" розповів, що компанія використовує дані Повітряних сил для прогнозування траєкторій руху повітряних цілей і ухвалення рішень щодо руху поїздів.

За його словами, у системі безпеки діє чіткий алгоритм реагування на загрозу з повітря. Якщо ударний дрон типу "Шахед" наближається приблизно на 50 кілометрів до пасажирського потяга, подається команда на його зупинку та організовується евакуація пасажирів із вагонів. В цілому, подібні заходи пояснюються критичними ризиками: у разі прямого влучання в поїзд виживання пасажирів у замкненому просторі практично неможливе.

Водночас, якщо безпілотник змінює курс, пролітає повз або його знищують сили протиповітряної оборони, рух потяга відновлюється і він продовжує маршрут без затримок. Також Лещенко зазначив, що переважна більшість подібних ситуацій завершується без інцидентів і за стандартною процедурою руху.

"Якщо "Шахед" наближається на 50 кілометрів до пасажирського потяга, віддається команда на зупинку і проводиться евакуація пасажирів із вагонів, щоб вони не перебували в умовах підвищеної небезпеки, адже влучання "Шахеда" в пасажирський потяг — це неминуча смерть. Вижити в умовах обмеженого простору шанси дуже низькі, і трагічний випадок, який мав місце, це підтверджує. Якщо ж "Шахед" перебуває далі ніж за 50 кілометрів, тоді потяг продовжує рух без зупинки", — уточнив радник ОП.

Він також наголосив, що інколи в мережі поширюються фото з вимушеними зупинками поїздів поруч один з одним або в незвичних умовах, однак це поодинокі випадки, які не відображають загальної статистики. За його словами, близько 99% подібних евакуацій та зупинок відбуваються штатно та без ускладнень, а більшість таких ситуацій залишаються поза увагою громадськості.

"Тобто серед тисяч подібних історій може трапитися одна, але саме вона набуває резонансу. 99% звичайних евакуацій є непомітними, на них не звертають уваги, і все відбувається у робочому, штатному режимі", — пояснив він в ефірі.

Нагадаємо, що 13 квітня російські війська атакували інфраструктуру "Укрзалізниці". У Дніпропетровській області через обстріл довелося евакуювати пасажирів. В компанії зазначили, що після певного затишшя ворожі атаки знову відновилися. Також повідомляється, що один із безпілотників вдарив поблизу локомотива вантажного поїзда.

Крім того, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснював, що у разі влучання "Шахеда" у вагон із людьми наслідки можуть бути критичними. За його словами, пасажирам у таких ситуаціях рекомендують відходити від потяга щонайменше на 100 метрів. Він також повідомляв, що фіксували випадки, коли російські безпілотники спочатку прямували до інфраструктурних об’єктів, але, помітивши поїзд, змінювали ціль і атакували саме його.