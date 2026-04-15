Если "Шахед" за 50 км до поезда: Лещенко рассказал, когда "Укрзалізниця" эвакуирует пассажиров

"Укрзалізниця" работает по специальным алгоритмам безопасности во время угрозы атак дронов-камикадзе типа "Шахед". В случае опасного приближения беспилотника пассажирские поезда могут останавливаться, а людей эвакуируют из вагонов.

В частности, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" и советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире "Новини.LIVE" рассказал, что компания использует данные Воздушных сил для прогнозирования траекторий движения воздушных целей и принятия решений по движению поездов.

По его словам, в системе безопасности действует четкий алгоритм реагирования на угрозу с воздуха. Если ударный дрон типа "Шахед" приближается примерно на 50 километров к пассажирскому поезду, подается команда на его остановку и организуется эвакуация пассажиров из вагонов. В целом, подобные меры объясняются критическими рисками: в случае прямого попадания в поезд выживание пассажиров в замкнутом пространстве практически невозможно.

В то же время, если беспилотник меняет курс, пролетает мимо или его уничтожают силы противовоздушной обороны, движение поезда восстанавливается и он продолжает маршрут без задержек. Также Лещенко отметил, что подавляющее большинство подобных ситуаций завершается без инцидентов и по стандартной процедуре движения.

"Если "Шахед" приближается на 50 километров к пассажирскому поезду, отдается команда на остановку и проводится эвакуация пассажиров из вагонов, чтобы они не находились в условиях повышенной опасности, ведь попадание "Шахеда" в пассажирский поезд — это неизбежная смерть. Выжить в условиях ограниченного пространства шансы очень низкие, и трагический случай, который имел место, это подтверждает. Если же "Шахед" находится дальше чем в 50 километрах, тогда поезд продолжает движение без остановки", — уточнил советник ОП.

Он также отметил, что иногда в сети распространяются фото с вынужденными остановками поездов рядом друг с другом или в необычных условиях, однако это единичные случаи, которые не отражают общей статистики. По его словам, около 99% подобных эвакуаций и остановок происходят штатно и без осложнений, а большинство таких ситуаций остаются без внимания общественности.

"То есть среди тысяч подобных историй может случиться одна, но именно она приобретает резонанс. 99% обычных эвакуаций являются незаметными, на них не обращают внимания, и все происходит в рабочем, штатном режиме", — пояснил он в эфире.

Напомним, что 13 апреля российские войска атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці". В Днепропетровской области из-за обстрелов пришлось эвакуировать пассажиров. В компании отметили, что после некоторого затишья вражеские атаки снова возобновились. Также сообщается, что один из беспилотников ударил вблизи локомотива грузового поезда.

Кроме того, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснял, что в случае попадания "Шахеда" в вагон с людьми последствия могут быть критическими. По его словам, пассажирам в таких ситуациях рекомендуют отходить от поезда минимум на 100 метров. Он также сообщал, что фиксировали случаи, когда российские беспилотники сначала направлялись к инфраструктурным объектам, но, заметив поезд, меняли цель и атаковали именно его.