Нічний потяг до Німеччини: для українців відкриється новий маршрут через Перемишль

Іспанська залізнична компанія Renfe з 1 серпня запускає міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль — Франкфурт-на-Майні. "Укрзалізниця" забезпечить зручні пересадки для пасажирів, які прямують з України до Перемишля.

Про це повідомила “Укрзалізниця”.

Новий маршрут стане результатом співпраці Renfe та “Укрзалізниці”, які нещодавно підписали меморандум. Поїзд проходитиме через міста Польщі та Німеччини, а також матиме зупинки в Празі та Остраві.

Для пересадки на міжнародний рейс можна буде скористатися поїздами Укрзалізниці №51/52 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя/Дніпро — Перемишль, №69/70 Кременчук — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль і №89/90 Київ — Перемишль.

Маршрут потяга Фото: Укрзалізниця

Поїзд курсуватиме щодня. Із Перемишля він вирушатиме о 12:04, прибуватиме до Праги о 22:32, до Дрездена — о 01:38, а до Франкфурта-на-Майні — о 07:22. У зворотному напрямку відправлення з Франкфурта-на-Майні заплановане на 15:03, із Дрездена — о 22:30, із Праги — о 01:17, а прибуття до Перемишля — об 11:25.

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Пасажирам запропонують сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class із купе на 1–4 місця, кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками та сніданком, який входить у вартість квитка.

Ціни на місця у спальних вагонах починаються від 37,50 євро (близько 1 840 грн), а у вагонах першого та другого класу — від 15 євро (близько 735 грн). Також пасажири зможуть обрати змішані або окремі жіночі купе.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня "Укрзалізниця" розширила можливість онлайн-купівлі квитків на приміські поїзди. Відтоді жителі Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей можуть оформлювати їх прямо зі смартфона.

Крім того, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" застосовує спеціальні алгоритми безпеки під час загрози атак дронів-камікадзе. Якщо до маршруту наближається БПЛА, пасажирський поїзд зупиняють, а пасажирів евакуюють.