Ночной поезд в Германию: для украинцев откроется новый маршрут через Перемышль

Испанская железнодорожная компания Renfe с 1 августа запускает международный ночной поезд по маршруту Перемышль — Франкфурт-на-Майне. "Укрзалізниця" обеспечит удобные пересадки для пассажиров, следующих из Украины в Перемышль.

Об этом сообщила "Укрзалізниця".

Новый маршрут станет результатом сотрудничества Renfe и "Укрзалізниці", которые недавно подписали меморандум. Поезд будет проходить через города Польши и Германии, а также делать остановки в Праге и Остраве.

Для пересадки на международный рейс можно будет воспользоваться поездами "Укрзализныци" № 51/52 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье/Днепр — Перемышль, №69/70 Кременчуг — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль и №89/90 Киев — Перемышль.

Маршрут поезда Фото: Укрзализныця

Поезд будет курсировать ежедневно. Из Перемышля он будет отправляться в 12:04, прибывать в Прагу в 22:32, в Дрезден — в 01:38, а во Франкфурт-на-Майне — в 07:22. В обратном направлении отправление из Франкфурта-на-Майне запланировано на 15:03, из Дрездена — в 22:30, из Праги — в 01:17, а прибытие в Перемышль — в 11:25.

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Пассажирам будут предложены современные спальные вагоны Economy Sleeper Class с купе на 1–4 места, кондиционером, бесплатным Wi-Fi, розетками и завтраком, который входит в стоимость билета.

Цены на места в спальных вагонах начинаются от 37,50 евро (около 1 840 грн), а в вагонах первого и второго класса — от 15 евро (около 735 грн). Также пассажиры смогут выбрать смешанные или отдельные женские купе.

Ранее сообщалось, что в начале апреля "Укрзалізниця" расширила возможности онлайн-покупки билетов на пригородные поезда. С тех пор жители Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей могут оформлять билеты прямо со смартфона.

Кроме того, ранее стало известно, что "Укрзалізниця" применяет специальные алгоритмы безопасности в случае угрозы атак дронов-камикадзе. Если к маршруту приближается БПЛА, пассажирский поезд останавливают, а пассажиров эвакуируют.