РФ ударила по железной дороге в пяти областях Украины: поезда останавливали из-за баллистической угрозы

В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей. Благодаря своевременному предупреждению и эвакуации среди пассажиров и работников железной дороги нет погибших и пострадавших.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

По его словам, российские удары повредили железнодорожные объекты и энергетическую инфраструктуру. Специалисты оперативно восстанавливали энергоснабжение, а из-за блокирования ключевых направлений организовывали альтернативные маршруты движения поездов.

Перцовский отметил, что материальный ущерб значителен. Утром железнодорожники уже приступили к восстановлению поврежденных объектов.

Движение поездов в столичном узле было временно приостановлено из-за угрозы ракетного обстрела. На момент публикации сообщения поезда, которые были задержаны из соображений безопасности, постепенно отправлялись по маршрутам.

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"Несмотря ни на что: едем!" — написал председатель правления "Укрзалізниці".

Напомним, 1 августа испанская железнодорожная компания Renfe запустила международный ночной поезд по маршруту Перемышль — Франкфурт-на-Майне. Поезд будет курсировать ежедневно через Польшу, Чехию и Германию, в частности с остановками в Праге и Дрездене.

Ранее сообщалось, что в начале апреля "Укрзалізниця" расширила географию онлайн-продажи билетов на пригородные поезда. С тех пор жители Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей могут покупать билеты с помощью смартфона.

Кроме того, "Укрзалізниця" применяет специальные алгоритмы безопасности в случае угрозы атак дронов-камикадзе. Если беспилотник приближается к маршруту поезда, движение могут приостановить, а пассажиров — эвакуировать.