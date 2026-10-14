Україна не втратила розвіддані від партнерів, але є нюанс із попередженнями про балістику, — Ігнат

Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США та країн НАТО, зокрема Франції, Великої Британії та Німеччини. Попередження про запуски балістичних ракет є лише одним із видів розвідданих, які партнери передають Україні.

Про це в ефірі “Київ 24” пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, не варто ототожнювати всю розвідувальну інформацію з даними про балістичні пуски. За його словами, Україна не втратила розвіддані, а співпраця зі Сполученими Штатами та країнами НАТО триває.

Одним із важливих джерел інформації є супутникові дані про підготовку до запусків балістичних ракет і самі пуски. Зокрема, для України важливо вчасно отримувати відомості про запуски з Курської та Брянської областей Росії, щоб оперативно попереджати про загрозу.

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Партнери також передають інформацію про переміщення російських військ, логістику, оборонні підприємства та об'єкти, пов'язані з виробництвом і запуском ударних безпілотників.

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Окремий напрям розвідки стосується підготовки російської стратегічної авіації до атак. Такі дані, зокрема про літаки, які готуються до ударів з Енгельса, допомагають Україні краще підготуватися до можливих атак, а населенню — вчасно реагувати на загрозу.

Ігнат також зазначив, що розвідувальна інформація може стосуватися кораблів у Каспійському та Чорному морях. За його словами, усі ці дані важливі для підготовки України до атак і завдання ударів у відповідь.

Раніше Фокус повідомляв, що США офіційно пригрозили Україні через атаки на російські нафтопереробні заводи.

Також у Раді застерегли про можливі наслідки припинення обміну розвідувальною інформацією зі США.