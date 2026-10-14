Украина не лишилась разведданных от партнеров, но есть нюанс с предупреждениями о баллистике, — Игнат

Украина продолжает получать разведывательную информацию от США и стран НАТО, в частности от Франции, Великобритании и Германии. Предупреждения о запусках баллистических ракет — лишь один из видов разведывательных данных, которые партнеры передают Украине.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, не стоит отождествлять всю разведывательную информацию с данными о баллистических запусках. По его словам, Украина не утратила разведданные, а сотрудничество с Соединёнными Штатами и странами НАТО продолжается.

Одним из важных источников информации являются спутниковые данные о подготовке к запускам баллистических ракет и о самих запусках. В частности, для Украины важно своевременно получать сведения о запусках из Курской и Брянской областей России, чтобы оперативно предупреждать об угрозе.

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Партнеры также передают информацию о передвижениях российских войск, логистике, оборонных предприятиях и объектах, связанных с производством и запуском ударных беспилотников.

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Одно из направлений разведки касается подготовки российской стратегической авиации к нанесению ударов. Такие данные, в частности о самолетах, готовящихся к ударам из Энгельса, помогают Украине лучше подготовиться к возможным атакам, а населению — своевременно реагировать на угрозу.

Игнат также отметил, что разведывательная информация может касаться кораблей в Каспийском и Чёрном морях. По его словам, все эти данные важны для подготовки Украины к атакам и нанесению ответных ударов.

Ранее Фокус сообщал, что США официально пригрозили Украине из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, в Раде предупредили о возможных последствиях прекращения обмена разведывательной информацией с США.