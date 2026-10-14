"Были сигналы": ВСУ получили предупреждение США об ограничении разведданных, — Зеленский

Военное командование получило официальное предупреждение об ограничении разведданных для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Выяснилось, что по этому поводу не было официальных заявлений Белого дома, речь идет о контактах на уровне военных обеих стран.

Информация о том, как Украине ограничили предоставление разведданных США, прозвучала во время интервью Зеленского для подкаста Consider This медиа NRP. Кроме того, Украина узнала о соглашении по дизельному топливу между США и РФ не по официальным каналам, а благодаря посту американского президента в социальной сети Truth Social.

"Получали ли мы сигналы о том, что это может быть прекращено? Да, мои генералы сообщили мне, что получили эту информацию на военном уровне. Они сказали, что поступают угрозы прекратить этот процесс", — заявил президент Украины.

СМИ отметили несогласованность в поведении Белого дома: сначала Трамп заявляет, что не будет ограничивать разведданные США, а затем выясняется, что возникают новые угрозы. Также в подкасте обратили внимание на то, что Зеленский осторожно высказывался о действиях американского президента, но все же заявил, что российский дизель не снизит цену на топливо в США, а даст деньги РФ и поможет Путину вести войну против Украины.

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Другие тезисы украинского президента касались ударов ВСУ по объектам на территории России. Зеленский пояснил, что атаки на энергетические и логистические объекты РФ снижают способность Москвы вести войну. Кроме того, он заверил, что Украина прекратит эти атаки, когда РФ прекратит удары по украинской энергетике.

"Я надеюсь, что Трамп подтолкнет Путина к "энергетическому перемирию", потому что нам нужна надежда, потому что мы хотим положить конец этой войне. Нам нужны шаги к деэскалации, но это не обязательно должны быть именно наши шаги. Понимаете? То есть речь идет прежде всего о России", — подчеркнул президент.

Ограничение разведданных США — что известно о действиях Трампа

После решения Трампа, заключившего соглашение о дизельном топливе с РФ, появилась информация о возможном ограничении предоставления разведывательных данных Украине. При этом Белый дом официально не подтверждал такие угрозы, но телеканал CNN сообщил, что они звучали во время американо-украинских переговоров в Майами.

Фокус опросил экспертов о последствиях ограничения доступа к разведывательным данным США. Выяснилось, что благодаря спутниковым данным Пентагона ВВС получали информацию о моменте запуска баллистических ракет и имели возможность подготовиться к отражению воздушного удара. Кроме того, ранее звучал сигнал тревоги, и люди могли укрыться в бомбоубежищах. Эксперт по космическим технологиям добавил, что европейцы смогут предоставлять такие данные, вероятно, с 2030 года.

Напоминаем, что 14 октября стало известно об ограничении работы терминалов Starlink, которое последовало за угрозами Трампа и поддержкой его позиции со стороны владельца SpaceX Илона Маска.