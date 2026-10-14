"Були сигнали": ЗСУ отримали попередження США про обмеження розвідданих, — Зеленський

Військове командування отримало офіційне попередження про обмеження розвідданих для України, заявив президент України Володимир Зеленський. З'ясувалось, що з цього приводу не було офіційних заяв Білого дому, натомість ідеться про контакти на рівні військових обох країн.

Інформація про те, як Україні обмежили надання розвідданих США, пролунала під час інтерв'ю Зеленського для подкаста Consider This медіа NRP. Крім того, Україна дізналась про угоду про дизель між США та РФ не офіційними каналами, а завдяки допису американського президента у соцмережі Truth Social.

"Чи отримували ми сигнали про те, що це може бути припинено? Так, мої генерали повідомили мені, що отримали цю інформацію на рівні військових. Вони сказали, що є погрози припинити цей процес", — заявив український президент.

Медіа зауважили неузгодженість у поведінці Білого дому, коли Трамп спершу говорить, що не обмежуватиме розвіддані США, а потім з'ясовується, що виникають нові загрози. Також на подкасті звернули увагу, що Зеленський обережно говорив про дії американського президента, але все ж сказав, що російський дизель не зменшить ціну на пальне у США, а дасть гроші РФ й допоможе Путіну вести війну проти України.

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Інші тези українського президента стосувались ударів ЗСУ по об'єктах на російській території. Зеленський пояснив, що атаки на енергетичні та логістичні об'єкти РФ зменшують спроможність Москви вести війну. Крім того, він запевнив, що Україну зупинить ці атаки, коли РФ припинить удари по українській енергетиці.

"Я сподіваюся, що Трамп спонукатиме Путіна до "енергетичного перемир’я", бо нам потрібна надія, бо ми хочемо покласти край цій війні. Нам потрібні кроки до деескалації, але це не обов’язково мають бути саме наші кроки. Розумієте? Тобто йдеться насамперед про Росію", — наголосив президент.

Обмеження розвідданих США — що відомо про дії Трампа

Після рішення Трампа, який уклав угоду про дизель РФ, з'явилась інформація про можливе обмеження надання розвідданих Україні. При цьому Білий дім офіційно не підтверджував такі погрози, але медіа CNN написало, що вони лунали під час американсько-українських переговорів у Маямі.

Фокус розпитав експертів щодо наслідків обмеження розвідданих США. З'ясувалось, що завдяки супутниковим даним Пентагону Повітряні сили отримували інформацію про момент пуску балістики й мали можливість підготуватись до відбиття повітряного удару. Крім того, раніше звучав сигнал тривоги й люди могли перейти у сховища. Експерт з космічних технологій додав, що європейці зможуть надавати такі дані, ймовірно, з 2030 року.

Нагадуємо, 14 жовтня стало відомо про обмеження роботи терміналів Starlink, яке настало після погроз Трампа та підтримки його позиції, яку озвучив власник SpaceX Ілон Маск.