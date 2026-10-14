Starlink восстанавливает скорость для дронов-перехватчиков ВСУ, — Федоров

Спутниковая сеть Илона Маска Starlink, по всей видимости, начала восстанавливать скорость связи для дронов ВСУ. Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

Согласно сообщению бывшего министра в Telegram, теперь ударные дроны и дроны-перехватчики ВСУ должны возобновить работу на высоких скоростях. Федоров отметил, что работа Starlink возобновляется.

"Теперь нужно поработать над тем, чтобы вообще отменить ограничения скорости для Starshield", — добавил он.

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Подтверждений из других источников на момент публикации новости не было.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой восстановить скорость работы терминалов Starlink. В противном случае среди мирного населения Украины будет много жертв, заявил президент.

К Маску обратился и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, но в менее миролюбивом тоне. Он напомнил, что Польша оплачивает работу Starlink для Украины.

Видео дня

Напомним, Фокус писал о проблемах со Starlink, о которых первым сообщил волонтёр Сергей Стерненко. Около 10 часов 14 октября он написал, что терминалы спутниковой связи перестают работать, когда устройство разгоняется до 160 км/ч.

Военные эксперты также объяснили Фокусу, как проблемы со Starlink и ограничения на доступ к разведывательным данным США повлияют на возможности ВСУ в ходе войны РФ против Украины.