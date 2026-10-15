Підозрюють "помсту": у Білому домі заперечили причетність до обмежень Starlink в Україні, — ЗМІ

Білий дім заявив про непричетність до обмеження Starlink в Україні, повідомили медіа. Кількома годинами раніше власник компанії SpaceX Ілон Маск сказав, що проблеми з системою Starshield, яка є військовою модифікацією Starlink, пов'язані з вказівками Пентагону та президента США. Що відомо про суперечливі повідомлення щодо терміналів супутникового зв'язку, важливих для Сил оборони України?

Обмеження зі Starlink на швидкостях 80-160 км/год викликало обмін заявами між президентом України Володимиром Зеленським, американськими чиновниками та Ілоном Маском, ідеться у матеріалі медіа Axios. Американські чиновники запевнили, що не причетні до проблем з терміналами й що Білий дім не контролює SpaceX. Анонімне джерело з Білого дому запевнило журналістів, що адміністрація звернеться до Маска та спробує з'ясувати, що насправді сталось.

Медіа описало обмін заявами щодо ситуації зі Starlink та навело хронологію цих заяв. Реакція Білого дому з'явилась увечері 14 жовтня через кілька годин після звернення Зеленського про проблеми зі Starlink та про обмеження розвідданих США. 9-11 жовтня — поява перших повідомлень про розвіддані. Тоді ж РФ запустила по Україні два десятки балістичних ракет, а раннього попередження не було або воно лунало вже під час вибухів. Низка медіа говорило про те, що українці справді отримали погрозу від Білого дому щодо відключення розвідданих. 14 жовтня стало відомо про обмеження роботи Starlink: термінали припиняли роботу при переміщенні на швидкості понад 80-160 км/год і це ослабило можливості збивати реактивні "Шахеди" РФ. Далі ексміністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що термінали часткового працюють, але обмеження зберігаються. Ілон Маск у відповідь написав, що SpaceX не відповідає за Starshield.

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"Обмеження Starlink, введені Україною, викликають підозри щодо помсти Маска та Трампа", — написало Axios, перед цим нагадавши про вимогу Трампа до України щодо зупинки ударів по НПЗ РФ та про угоду про експорт російського дизелю.

Обмеження Starlink — що сталось з терміналами ЗСУ

Зазначимо, Фокус писав про обмеження Starlink, про які стало відомо зранку 14 жовтня. Волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко повідомив, що термінали перестають працювати на швидкості понад 160 км/год і тому бійці Сил оборони не змогли виконати деякі бойові місії. Тим часом бійці 7 корпусу ДШВ додали, що зв'язок зникав на швидкості до 80 км/год. Інформацію підтвердив радник Зеленського Сергій Flash Бескрестнов. З'ясувалось, що Starlink важливі для двох основних напрямків: для ударів середньої дальності по позиціях та тилах РФ й для перехоплення реактивних "Шахедів". Крім того, виникли проблеми з логістикою на лінії фронту, розповіли військові.

Нагадуємо, медіа Foreign Affairs нагадало про ще один напрямок використання Starlink, пов'язаний з ударами балістичних ракет "Іскандер" по Україні.