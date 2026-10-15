Подозревают "месть": в Белом доме отрицают причастность к ограничениям Starlink в Украине, — СМИ

Белый дом заявил о своей непричастности к ограничению работы Starlink в Украине, сообщили СМИ. Несколькими часами ранее владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что проблемы с системой Starshield, которая является военной модификацией Starlink, связаны с указаниями Пентагона и президента США. Что известно о противоречивых сообщениях относительно терминалов спутниковой связи, важных для Сил обороны Украины?

Ограничения Starlink на скоростях 80–160 км/ч вызвали обмен заявлениями между президентом Украины Владимиром Зеленским, американскими чиновниками и Илоном Маском, говорится в материале издания Axios. Американские чиновники заверили, что не причастны к проблемам с терминалами и что Белый дом не контролирует SpaceX. Анонимный источник из Белого дома заверил журналистов, что администрация обратится к Маску и попытается выяснить, что на самом деле произошло.

СМИ осветили обмен заявлениями по поводу ситуации со Starlink и привели хронологию этих заявлений. Реакция Белого дома последовала вечером 14 октября, через несколько часов после обращения Зеленского о проблемах со Starlink и об ограничении разведданных США. 9–11 октября — появление первых сообщений о разведданных. Тогда же РФ запустила по Украине два десятка баллистических ракет, а раннего предупреждения не было либо оно звучало уже во время взрывов. Ряд СМИ сообщал о том, что украинцы действительно получили угрозу от Белого дома об отключении разведданных. 14 октября стало известно об ограничениях в работе Starlink: терминалы прекращали работу при перемещении со скоростью свыше 80–160 км/ч, и это ослабило возможности сбивать реактивные "Шахеды" РФ. Далее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что терминалы частично работают, но ограничения сохраняются. Илон Маск в ответ написал, что SpaceX не несет ответственности за Starshield.

Видео дня

"Ограничения в отношении Starlink, введенные Украиной, вызывают подозрения в мести со стороны Маска и Трампа", — написало Axios, предварительно напомнив о требовании Трампа к Украине прекратить удары по НПЗ РФ и о соглашении об экспорте российского дизельного топлива.

Ограничения Starlink — что случилось с терминалами ВСУ

Отметим, что Фокус писал об ограничениях Starlink, о которых стало известно утром 14 октября. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко сообщил, что терминалы перестают работать при скорости свыше 160 км/ч, из-за чего бойцы Сил обороны не смогли выполнить некоторые боевые миссии. Между тем бойцы 7-го корпуса ДШВ добавили, что связь пропадала при скорости до 80 км/ч. Информацию подтвердил советник Зеленского Сергей Flash Бескрестнов. Выяснилось, что Starlink важны для двух основных направлений: для нанесения ударов средней дальности по позициям и тылам РФ и для перехвата реактивных "Шахедов". Кроме того, возникли проблемы с логистикой на линии фронта, рассказали военные.

Напоминаем, что издание Foreign Affairs сообщило об ещё одном направлении использования Starlink, связанном с ударами баллистических ракет "Искандер" по Украине.