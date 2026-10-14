Starlink над границей РФ позволил бы дронам бить по пусковым "Искандерам", — Foreign Affairs

Идея заключается не в новом оружии, а в устранении одного технического ограничения. Именно оно, по мнению авторов, способно отодвинуть российскую баллистику подальше от украинской границы.

Предоставление доступа к Starlink над приграничной полосой российской территории позволило бы украинским дронам выслеживать мобильные пусковые установки баллистических ракет. Об этой идее пишет издание Foreign Affairs.

Авторы исходят из того, что Владимир Путин отвергает любые ограничения на нанесение авиаударов: он убежден, что ущерб, нанесенный Украине, превышает потери самой России. Изменить этот расчёт, по их мнению, можно, предоставив Киеву реальную возможность наносить удары по пусковым установкам и военным объектам в РФ — или хотя бы убедительно угрожать такой возможностью.

До сих пор удары Украины на большие расстояния наносились преимущественно по энергетическим объектам, ведь укрепленные военные объекты и мобильные комплексы поразить технически гораздо сложнее. Но именно их Путину затруднительно заменить.

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Киев уже много месяцев добивается от администрации Дональда Трампа и Илона Маска доступа к участку напротив украинской границы, откуда запускается большинство баллистических ракет. Если разрешение будет получено, России придётся отодвинуть комплексы дальше, а баллистическая угроза заметно уменьшится. Пока что оба уклоняются от ответа, каждый ссылаясь на другого, однако ни один из них не исключает такого варианта.

Киев мог бы использовать это в качестве рычага на переговорах: доступ стал бы частью соглашения о том, что Украина воздержится от ударов по российским НПЗ. Трамп способен дать разрешение и без огласки, дав Москве понять, что он действует только до введения воздушного перемирия.

"Ранее в этом году Маск сотрудничал с Украиной над созданием системы регистрации, которая эффективно ограничивала использование Starlink исключительно украинскими операторами дронов. Этот шаг на короткое время привел к оперативному хаосу среди российских войск на линии фронта. Вашингтон, однако, упустил шанс воспользоваться этим моментом слабости России — чтобы подтолкнуть Москву к тактической деэскалации", — говорится в материале.

Козырь Берлина

У Германии есть аналогичное вооружение — крылатые ракеты "Taurus", способные поражать стационарные цели на расстоянии сотен километров, в том числе заводы по производству реактивных дронов и баллистического оружия. Фридрих Мерц выступает против передачи, считая это эскалацией, которая сделает немецких военных стороной конфликта. Впрочем, канцлера могут убедить разрешить хотя бы обучение украинских военных, если он увидит в этом путь к воздушному перемирию.

Ранее сообщалось, что Варшава, которая оплачивает украинские терминалы, публично обратилась к Илону Маску после того, как SpaceX снизила скорость Starlink на территории Украины.

Кроме того, 14 октября ограничения уже ощутили на себе украинские военные: проблемы со связью из-за снижения скорости передачи данных подтвердили подразделения 7-го корпуса ДШВ на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield, так называемом "военном", который до сих пор не имел ограничений. Более всего это ударило по беспилотникам, часть которых использует Starlink для управления во время полета.