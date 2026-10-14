Starlink над кордоном РФ дозволив би дронам бити по пускових "Іскандерів", – Foreign Affairs

Ідея полягає не в новій зброї, а в знятті одного технічного обмеження. Саме воно, на думку авторів, здатне відтіснити російську балістику подалі від українського кордону.

Відкриття доступу до Starlink над прикордонною смугою російської території дало б українським дронам змогу полювати на мобільні пускові установки балістичних ракет. Таку ідею наводить видання Foreign Affairs.

Автори виходять із того, що Володимир Путін відкидає будь-які обмеження повітряних ударів: він переконаний, що шкода, завдана Україні, перевищує збитки самої Росії. Змінити цей розрахунок, на їхню думку, можна, надавши Києву реальну можливість бити по пускових установках і військових об'єктах у РФ – або хоча б переконливо такою можливістю погрожувати.

Досі далекобійні удари України припадали переважно на енергетику, адже укріплені військові об'єкти й мобільні комплекси вразити технічно значно складніше. Але саме їх Путіну найважче замінити.

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Київ уже багато місяців домагається від адміністрації Дональда Трампа та Ілона Маска доступу над ділянкою навпроти українського кордону, звідки запускають більшість балістики. Якщо дозвіл з'явиться, Росії доведеться відвести комплекси далі, а балістична загроза помітно зменшиться. Поки що обидва ухиляються від відповіді, кожен посилаючись на іншого, проте жоден такого варіанту не виключає.

Київ міг би подавати це як переговорний важіль: доступ став би частиною угоди про те, що Україна утримається від ударів по російських НПЗ. Трамп здатен дати дозвіл і без публічності, давши Москві зрозуміти, що він діє лише до запровадження повітряного перемир'я.

"Раніше цього року Маск працював з Україною над створенням системи реєстрації, яка ефективно обмежувала використання Starlink лише українськими операторами дронів. Цей крок на якийсь короткий час призвів до оперативного хаосу серед російських військ на лінії фронту. Вашингтон, однак, упустив шанс скористатися цим моментом слабкості Росії – щоб підштовхнути Москву до тактичної деескалації", — йдеться в матеріалі.

Козир Берліна

Схожий інструмент має Німеччина – крилаті ракети Taurus, здатні вражати стаціонарні цілі за сотні кілометрів, зокрема заводи реактивних дронів і балістики. Фрідріх Мерц опирається передачі, вважаючи це ескалацією, яка зробить німецьких військових стороною конфлікту. Втім, канцлера можуть переконати дозволити хоча б навчання українських військових, якщо він побачить у цьому шлях до повітряного перемир'я.

Раніше повідомлялося, що Варшава, яка оплачує українські термінали, звернулася до Ілона Маска публічно після того, як SpaceX урізала швидкість Starlink на українській території.

Також обмеження 14 жовтня вже відчули українські військові: проблеми зі зв'язком через зниження швидкості передачі даних підтвердили підрозділи 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку. Ідеться про пакет Starshield, так званий військовий, який досі не мав лімітів. Найболючіше це вдарило по безпілотниках, частина яких використовує Starlink для керування під час польоту.