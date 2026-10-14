Остановили мидлстайк и сбивание "Шахедов": в Минобороны подтвердили проблемы со Starlink

В ночь на 14 октября произошли изменения в работе "военного пакета" для терминалов Starlink, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного собеседника из Министерства обороны. Потеря спутниковой связи повлияла на выполнение нескольких важных боевых задач в тылу и на фронте. Каковы возможные последствия проблем со Starlink, возникших на фоне угроз США отключить разведданные?

В Минобороны подтвердили, что у терминалов спутниковой связи Starlink ВСУ возникают "ограничения", когда они перемещаются со скоростью свыше 160 км/ч, говорится в материале СМИ "РБК-Украина". При этом отмечается, что информация еще проверяется. Собеседники из оборонного ведомства не уточнили, какие именно "ограничения" имеются в виду: замедление передачи данных, полная остановка работы и т. п. Между тем новые проблемы повлияли на работу операторов дронов и не только их, заявило ведомство.

По словам источника в Минобороны, проблемы со Starlink повлияли на три направления деятельности Сил обороны. В частности, усложнилась логистика [то есть доставка на позиции бойцов ВСУ оружия, боеприпасов, боезапасов, продовольствия, воды], работа операторов беспилотников и ударные миссии Middle Strike [удары на расстоянии, условно, 200 км от линии фронта].

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"В настоящее время выясняются причины ограничений", — привело СМИ слова представителя Минобороны Украины.

Проблема со Starlink — Минобороны о ситуации 14 октября Фото: Скриншот

Проблема со Starlink — какие последствия

Советник президента Сергей Flash Бескрестнов сообщил новые подробности о последствиях проблем со Starlink. Выяснилось, что система спутниковой связи находится под прицелом "самых эффективных перехватчиков", которые сбивают реактивные "Шахеды" РФ. Эксперт пояснил, что это действительно проблема и что решение США дает РФ возможность беспрепятственно наносить удары по Украине.

"Своими действиями партнеры лишают нас одного из немногих шансов защитить страну от реактивных "Шахедов", — написал Бескрестнов.

Проблема со Starlink — Бескрестнов о сбивании "Шахедов", 14 октября Фото: Скриншот

Flash не уточнил, какой именно перехватчик не сможет сбивать реактивные "Шахеды" РФ, которые мчатся со скоростью 600 км/ч и 13–14 октября добрались до Ровно, Тернополя, Луцка и Львова

Фокус писал о проблемах со Starlink, о которых первым сообщил волонтер Сергей Стерненко. Около 10 часов 14 октября он написал, что терминалы спутниковой связи перестают работать, когда устройство разгоняется до 160 км/ч. По словам Стерненко, из-за этого отменили ряд боевых миссий. Возможная причина такой ситуации, по мнению волонтера, — это решение президента США Дональда Трампа надавить на Украину для прекращения ударов по НПЗ РФ и обеспечения экспорта дизельного топлива РФ. Тогда же проблемы подтвердили Бескрестнов и администраторы мониторингового канала Exilenova+, получившие информацию от неназванного бойца.

Военные эксперты объяснили Фокусу, как проблемы со Starlink и ограничения на разведывательные данные США повлияют на возможности ВСУ в ходе войны РФ против Украины. Например, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев объяснил, что речь может идти об ограничениях на обмен и обработку данных. Это снизит оперативность, поскольку информация уже не будет поступать в течение 15 минут

Напоминаем, что военнослужащие 7-го корпуса ДШВ подтвердили проблемы со Starlink и рассказали, на каком участке фронта были отменены боевые вылеты.