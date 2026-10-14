Спинили мідлстайк та збиття "Шахедів": в Міноборони підтвердили проблеми зі Starlink

В ніч на 14 жовтня стались зміни у роботі "військового пакета" для терміналів Starlink, повідомили медіа з посиланням на анонімного співрозмовника з Міністерства оборони. Втрата супутникового зв'язку вплинула на виконання кількох важливих бойових завдань в тилу та на фронті. Які можливі наслідки проблем зі Starlink, які з'явились на тлі погроз США відклювати розвіддані?

В Міноборони підтвердили, що у терміналів супутникового зв'язку Starlink ЗСУ з'являються "обмеження", коли вони переміщуються зі швидкістю понад 160 км/год, ідеться у матеріалі медіа "РБК-Україна". При цьому вказано, що інформацію ще перевіряють. Співрозмовники з оборонного відомства не уточнили, які саме "обмеження" мають на увазі: сповільнення передачі даних, повна зупинка роботи тощо. Тим часом нові проблеми вплинули на роботу операторів дронів і не лише їх, заявило відомство.

Зі слів джерела в Міноборони, проблеми зі Starlink вплинули на три напрямки завдань Сил оборони. Зокрема, ускладнилась логістика [тобто на доставку до позиції бійців ЗСУ зброї, боєприпасів, боєзапасів, харчування, води], робота операторів безпілотників та ударні місії Middle Strike [на удари на, умовно, 200 км біля лінії фронту].

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"Наразі з'ясовуються причини обмежень", — навело медіа слова представника Міноборони України.

Проблема зі Starlink — Міноборони про ситуацію 14 жовтня Фото: Скриншот

Проблема зі Starlink — які наслідки

Радник президента Сергій Flash Бескрестнов додав нову інформацію про наслідки проблем зі Starlink. З'ясувалось, що система супутникового зв'язку стоїть на "найефективніших перехоплювачах", які збивають реактивні "Шахеди" РФ. Експерт пояснив, що це справді проблема і що рішення США дає можливість РФ безперешкодно бити по Україні.

"Своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних "Шахедів", — написав Бескрестнов.

Проблема зі Starlink — Бескрестнов про збиття Шахедів, 14 жовтня Фото: Скриншот

Flash не уточнив, який саме перехоплювач не зможе збивати реактивні "Шахеди" РФ, які несуться на 600 км/год та 13-14 жовтня дістали до Рівного, Тернополя, Луцька, Львова

Фокус писав про проблеми зі Starlink, про які першим повідомив волонтер Сергій Стерненко. Близько 10 год 14 жовтня він написав, що термінали супутникового зв'язку перестають працювати, коли пристрій розганяється до 160 км/год. Зі слів Стерненка, через це скасували низку бойових місій. Можлива причина такої ситуації, на думку волонтера, — це рішення президента США Дональда Трампа натиснути на Україну задля зупинки ударів по НПЗ РФ та задля експорту російського дизелю. Тоді ж інформацію підтвердив Бескрестнов та адміністратори моніторингового каналу Exilenova+, які отримали інформацію від неназваного бійця.

Військові експерти пояснили Фокусу, як проблеми зі Starlink та обмеження розвідданих США вплинуть на можливості ЗСУ на війні РФ проти України. Наприклад, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов пояснив, що йтися може про обмеження щодо обміну та обробки даних. Це знизить оперативність, оскільки інформація вже не надходитиме протягом 15 хвилин

Нагадуємо, військо службовці 7 корпусу ДШВ підтвердили проблеми зі Starlink та розповіли, на якому відтинку фронту скасували бойові вильоти.