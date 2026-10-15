"Зеленскому пора уходить": Маск отреагировал на обвинения в отключении Starlink

Илон Маск накануне вынужден был оправдываться за проблемы со Starlink на фронте. Однако уже накануне вечером он дал понять, как относится к ситуации, эпицентром которой его сделали.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ограничение работы Starlink ошибкой и призвал главу компании SpaceX исправить это. В свою очередь Маск сделал несколько репостов в Х, в которых дал понять, как относится к риторике украинского президента.

В частности, он опубликовал часть интервью от ноября 2023 года, в котором рассказал, что еще в октябре 2022 года предложил путь к миру между Украиной и Россией. Бизнесмен аргументировал свою позицию тем, что "множество людей гибнет, по сути, почти без каких-либо изменений линии фронта", а расплачивается за это целое поколение молодых украинцев и россиян.

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Спустя два с половиной года после своего первоначального предложения Маск вновь предостерег: Украине следует стремиться к миру, иначе ее ждут огромные человеческие потери, не приносящие никаких результатов. Продолжение войны он назвал жестоким и бесчеловечным.

Сегодня же мир обсуждает именно те условия, которые он предлагал еще тогда, но за это время погибли сотни тысяч людей

"Произошло именно то, что я предсказывал", — написал Маск.

Тему со Starlink он тоже не обошел. Миллиардер поделился твитом Наталии Эль Феррары, которая написала, что Илон Маск предоставил Украине доступ к системе Starlink спустя всего несколько часов после начала вторжения, тем самым спася ситуацию на линии фронта.

В то же время, пишет блогер, европейские политики, которые "за долгие годы не создали ничего сопоставимого", теперь поучают его, как управлять собственной компанией. Она также раскритиковала министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за его атаку на Илона Маска и отметила:

"Европа годами полагалась на американские частные технологии, вместо того чтобы создавать собственные аналоги. Легко критиковать человека, который действительно предпринял конкретные действия в самый ответственный момент".

"Правда", — отреагировал Маск.

Аналогично он отреагировал на слова автора другого поста под ником samuel. Тот привел факты о деятельности SpaceX в Украине, напомнив, что это частная компания, у которой нет никаких обязательств помогать Украине, однако она пришла на помощь, когда правительства медлили с принятием решений.

"Starlink и Starshield — это не одно и то же. Система Starshield находится под контролем правительства США; именно оно приняло решение, о котором стало известно вчера вечером. Доля Украины в выручке SpaceX ничтожно мала, при этом компания берет на себя риски, работая в условиях российских атак и геополитического давления. Финансовая выгода едва ли оправдывает такие риски. SpaceX помогает, потому что сама приняла такое решение. Доступ же к Starshield зависит исключительно от правительства США", — гласит твит.

Маск также снова повторил свое более раннее мнение о том, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. Американец так прокомментировал пост политического обозревателя под ником @amuse, который написал буквально следующее:

"Зеленский дал понять, что не намерен прекращать войну до тех пор, пока Россия не будет побеждена. Больше всего он боится того, что после окончания войны ему придется столкнуться с резидентскими выборами. В случае поражения его почти наверняка ждет расследование и, скорее всего, судебное преследование — ведь 80% его предшественников подвергались уголовному преследованию".

Илон Маск добавил от себя:

"И бойня продолжается… Зеленскому пора уходить".

В комментариях мнения разделились, однако множество пользователей напоминают ему, что виновников войны в Украине и продолжающейся бойни является кремлевский диктатор Владимир Путин, а не украинская сторона, и интересуются, почему Маск ничего не говорит по этому поводу.

Напомним, Маск подержал слова Дональда Трампа, который заявлял, что Украине пора выбрать нового лидера.

Также сообщалось, что Маск снова получил должность в Пентагоне.