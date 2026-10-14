"Решает президент США": Маск объяснил, кто контролирует скорость Starlink

Илон Маск заявил, что не ограничивал скорость Starlink, поскольку системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем

Миллиардер Илон Маск 14 октября заявил, что не занимается вопросами скоростных ограничений для Starshield в Украине. Бизнесмен заявил, что правила работы этой военной системы определяют исключительно правительство США и американский президент. Соответствующее заявление американский предприниматель сделал в соцсети X в ответ на публичное обращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

Федоров отметил, что терминалы Starlink постепенно восстанавливают качество связи на скорости до 160 километров в час, однако призвал полностью отменить ограничения по скорости для специализированного военного пакета.

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В своём посте он также поблагодарил основателя аэрокосмической компании и выразил надежду на дальнейшую поддержку украинского оборонного сектора.

Маск в ответ отметил, что пользователи ошибочно отождествляют коммерческую сеть интернет-связи с государственной оборонной разработкой, поскольку они имеют разный правовой статус и подчинение.

"Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования устанавливают американские военные, а в конечном итоге — президент США", — отметил Маск.

Он написал, что классический сервис Starlink остается коммерческим продуктом SpaceX. По его словам, спутниковый интернет предназначен исключительно для гражданских и оборонных нужд, поэтому привлечение коммерческого оператора к наступательным боевым операциям было бы неуместным.

Ответ Илона Маска Михаилу Федорову насчет Starshield

Внезапные ограничения связи Starlink — что известно

Проблемы с передачей данных на передовой возникли в ночь на 14 октября. По информации источников в Минобороны Украины, введение скоростного ограничения свыше 160 километров в час сразу же негативно повлияло на логистические процессы, работу беспилотной авиации и нанесение ударов на среднюю глубину.

Как сообщили украинские высокопоставленные чиновники, ограничения ввели внезапно посреди ночи без согласования с Силами обороны. Из-за потери сигнала во время движения подразделениям пришлось приостановить выполнение нескольких важных боевых задач.

Сегодня в Министерстве обороны заявили в комментарии "Суспильному", что SpaceX по-прежнему ограничивает скорость работы терминалов Starlink до 161 км/ч.

"SpaceX по-прежнему сохраняет ограничение скорости в 161 км/ч. В течение дня фактические ограничения были значительно ниже. Однако на данный момент мы фиксируем, что при скорости до 160 качество связи улучшилось. Министерство обороны продолжает взаимодействовать с партнерами и SpaceX по вопросам обеспечения стабильных условий предоставления услуг и недопущения внезапных ограничений", — сообщили в министерстве.

Ранее президент Украины призвал Маска восстановить скорость работы терминалов Starlink.

А из Вашингтона лично звонили Драпатому и Палисе с угрозами прекратить предоставлять разведданные, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российским НПЗ.