"Вирішує президент США": Маск пояснив, хто контролює швидкість Starlink

Ілон Маск заявив, що не обмежував швидкість Starlink, бо системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем

Мільярдер Ілон Маск 14 жовтня заявив, що не займається швидкісними лімітами для Starshield в Україні. Бізнесмен заявив, що правила роботи цієї військової системи визначає виключно уряд США та американський президент. Відповідну заяву американський підприємець зробив у соцмережі X у відповідь на публічне звернення колишнього міністра оборони України Михайла Федорова.

Федоров зазначив, що термінали Starlink поступово відновлюють якість зв'язку на швидкості до 160 кілометрів за годину, проте закликав повністю скасувати швидкісні рамки для спеціалізованого мілітарного пакета.

У своєму дописі він також подякував засновнику аерокосмічної компанії та висловив сподівання на подальшу підтримку українського оборонного сектору.

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Маск у відповідь зауважив, що користувачі помилково ототожнюють комерційну мережу інтернет-зв'язку з державною оборонною розробкою, оскільки вони мають різний правовий статус і підпорядкування.

"Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначають американські військові, а зрештою – президент США", — зазначив Маск.

Він написав, що класичний сервіс Starlink залишається комерційним продуктом SpaceX. За його словами, супутниковий інтернет призначений виключно для цивільних та оборонних потреб, тому залучення комерційного оператора до наступальних бойових операцій було б недоречним.

Відповідь Ілона Маска Михайлу Федорову щодо Starshield

Раптові ліміти зв'язку Starlink — що відомо

Труднощі з передачею даних на передовій виникли в ніч проти 14 жовтня. За інформацією джерел у Міноборони України, запровадження швидкісного порогу понад 160 кілометрів на годину одразу негативно вплинуло на логістичні процеси, роботу безпілотної авіації та здійснення ударів на середню глибину.

Як розповіли українські високопосадовці, ліміти ввели раптово посеред ночі без узгодження із Силами оборони. Через утрату сигналу під час руху підрозділам довелося призупинити виконання кількох важливих бойових завдань.

Нині у Міністерстві оборони заявили в коментарі "Суспільному", що SpaceX продовжує зберігати обмеження швидкості роботи терміналів Starlink 161 км/год.

"SpaceX продовжує зберігати обмеження швидкості 161 км/год. Протягом дня реальні обмеження були суттєво нижчими. Проте, станом на зараз, фіксуємо, що на швидкості до 160 якість звʼязку покращилася. Міністерство оборони продовжує комунікацію з партнерами та SpaceX щодо стабільних умов сервісу і недопущення раптових обмежень", — сказали у міністерстві.

Раніше президент України закликав Маска повернути швидкість терміналів Starlink.

А з Вашингтону особисто дзвонили Драпатому та Палісі із погрозами припинити надавати розвіддані, якщо ЗСУ продовжуватимуть бити по російських НПЗ.