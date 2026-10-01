Илон Маск возвращается в команду Трампа: бизнесмен получил должность в Пентагоне

Генеральный директор SpaceX Илон Маск займет новую должность в администрации президента США Дональда Трампа. На этот раз бизнесмен будет работать в Пентагоне, где займется изучением того, какое оружие и какие технологии понадобятся американским войскам для ведения войн будущего.

Илон Маск вместе с основателем Anduril Industries Палмером Лаки и бывшим спикером Палаты представителей США Ньютом Гингричем возглавят исследование Министерства обороны США "Project Meridian", посвященное будущему ведения войны. Об этом сообщило издание Fox News.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду, 30 сентября, что Илон Маск станет соруководителем проекта, задачей которого является определение на годы и даже десятилетия вперед новых сфер ведения войны и возможностей, которые понадобятся американским военным для доминирования в них.

"Лучшие эксперты по прогнозированию будущих конфликтов находятся не только в Пентагоне. Существуют очевидные предубеждения и риски, когда мы пытаемся и задавать вопросы, и отвечать на них самостоятельно", — заявил Хегсет.

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Тогда чиновник объявил, что инициатива начнётся немедленно, и он встретится с Маском и другими участниками проекта неподалёку от сцены, на которой он выступал. У проекта будет 120 дней, чтобы "безжалостно отразить траекторию войн, сфер и технологий". Завершиться инициатива должна публичным обнародованием его выводов и засекреченным приложением.

Вместо разработки новых военных стратегий или политики группа будет ставить перед собой цель определить сферы и возможности, которые США должны освоить и овладеть. Во главе с Маском они сосредоточатся на открытии, разработке и внедрении оружия и систем, которые могут понадобиться будущим поколениям американских войск.

Напомним, недавно Илон Маск переехал из роскошного дома в трейлер Airstream в Мемфисе, чтобы лично следить за строительством новых производственных мощностей xAI.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы.