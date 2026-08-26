Зеленский наградил Маска орденом Свободы: детали

Президент Украины наградил основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска орденом Свободы.

Соответствующий указ о присвоении награды американскому инженеру и миллиардеру появился на сайте главы государства. Он датирован 26 августа 2026 года.

В документе говорится, что Маск удостоен ордена "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".

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Орден Свободы — одна из высших государственных наград Украины, учрежденная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, а также за отстаивание конституционных прав и свобод человека и гражданина.

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Его могут вручать как украинцам, так и гражданам других государств.

Илон Маск пока никак не комментировал награду.

Илон Маск и Украина — подробности

Отметим, что в январе 2026 года Илон Маск отреагировал на обращение Украины по поводу терминалов Starlink, которые использовала российская армия. Миллиардеру позвонил тогдашний министр обороны Михаил Федоров, который договорился об отключении незарегистрированных терминалов. После этого дроны РФ с Starlink перестали угрожать прифронтовым территориям.

В конце июля этого года президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил поговорить с миллиардером и владельцем SpaceX Илоном Маском, как стало известно СМИ. Ранее Маск отказался разговаривать с главой украинского государства: речь должна была идти о разрешении на использование терминалов Starlink на территории России.

Новый план Украины заключается в том, что Starlink поможет средствам поражения ВСУ добраться до пусковых установок баллистических ракет, которыми россияне терроризируют украинцев.

Напомним, Сикорский сцепился с Маском из-за Starlink.

Также сообщалось, что как в Украине разработали систему использования связи от Илона Маска.