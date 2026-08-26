Зеленський нагородив Маска орденом Свободи: подробиці

Президент України нагородив засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом Свободи.

Відповідний указ про присвоєння нагороди американському інженеру та мільярдерові з’явився на сайті глави держави. Він датований 26 серпня 2026 року.

У документі зазначено, що Маск нагороджений орденом "за видатні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, а також за розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки".

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Орден Свободи — одна з найвищих державних нагород України, заснована для нагородження громадян за видатні та особливі заслуги у зміцненні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, а також за відстоювання конституційних прав і свобод людини та громадянина.

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Його можуть отримувати як українці, так і громадяни інших держав.

Ілон Маск поки що ніяк не прокоментував цю нагороду.

Ілон Маск та Україна — подробиці

Зазначимо, що в січні 2026 року Ілон Маск відреагував на звернення України щодо терміналів Starlink, які використовувала російська армія. Мільярдеру зателефонував тодішній міністр оборони Михайло Федоров, який домовився про відключення незареєстрованих терміналів. Після цього дрони РФ із Starlink перестали загрожувати прифронтовим територіям.

Наприкінці липня цього року президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом попросив поговорити з мільярдером і власником SpaceX Ілоном Маском, як стало відомо ЗМІ. Раніше Маск відмовився розмовляти з главою української держави: мова мала йти про дозвіл на використання терміналів Starlink на території Росії.

Новий план України полягає в тому, що Starlink допоможе засобам ураження ЗСУ дістатися до пускових установок балістичних ракет, якими росіяни тероризують українців.

Нагадаємо, Сікорський вступив у суперечку з Маском через Starlink.

Також повідомлялося, що в Україні розробили систему використання зв’язку від Ілона Маска.