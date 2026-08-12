Сікорський зчепився з Маском через Starlink: звинувачує у дискримінації поляків

Компанія SpaceX Ілона Маска вирішила виключити Польщу з європейської зони покриття мобільного зв’язку Starlink.

На таке рішення американського технологічного гіганта відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, опублікувавши допис у Х.

"Гей, Ілоне Маску. Ти — велика людина, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути питання щодо виплати тобі 50 мільйонів доларів на рік за твої послуги", — написав він.

Реакція політика перегукується зі словами мільярдера, висловленими в березні минулого року, коли генеральний директор Tesla та власник сервісу X розкритикував польського міністра, назвавши його "маленькою людиною".

Це — не перша публічна суперечка між Сікорським і Маском. У березні минулого року польський політик уже погрожував розірвати співпрацю з SpaceX, якщо мільярдер відключить Starlink для України.

Відео дня

Нові правила Starlink для Польщі

Як пише Rzeczpospolita, нові правила SpaceX вимагають від клієнтів, зареєстрованих у Польщі, повідомляти про поїздки за кордон, проходити верифікацію та, після 30 днів перебування за кордоном, переходити на значно дорожчі тарифні плани (від 460 до 650 злотих на місяць).

Видання зазначає, що такі обмеження не поширюються на абонентів із 35 інших європейських країн, зокрема Чехії, Словаччини, Литви та Німеччини. Причини такого рішення американці не пояснювали.

Раніше міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський закликав Ілона Маска терміново відновити рівні права для польських абонентів.

"Польща — це не ринок другого сорту. Польські клієнти — це не клієнти другого сорту. Я не згоден із тим, що глобальна технологічна компанія ставиться до польських жінок і чоловіків гірше, ніж до інших європейців", — йдеться в його публікації в Х.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща закупила та передала Києву майже 25 000 терміналів Starlink, які відіграють ключову роль у підтримці зв’язку в Україні. Інтернет від Starlink, яким користується наша держава, оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Його вартість становить близько $50 млн на рік.

Starlink — проект компанії SpaceX, заснованої американським винахідником Ілоном Маском, спрямований на забезпечення глобального доступу до високошвидкісного інтернету через супутникову мережу. Вона складається з тисяч маленьких супутників, розміщених на низькій навколоземній орбіті, які утворюють так званий космічний поїзд або сузір’я супутників.

Нагадаємо, що Навроцький поставив крапку в питанні фінансування інтернету для України.

Також повідомлялося, що Маск відмовився зустрітися із Зеленським.