Сикорский сцепился с Маском из-за Starlink: обвиняет в дискриминации поляков

SpaceX Илона Маска решил исключить Польшу из европейской зоны мобильной связи Starlink.

На такое решение американского технологического гиганта отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сделав пост в Х.

"Эй, Илон Маск. Ты большой человек, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос о выплате тебе 50 миллионов долларов в год за твои услуги", — написал он.

Реакция политика перекликается со словами миллиардера, сказанными в марте прошлого года, когда генеральный директор Tesla и владелец сервиса X раскритиковал польского министра, назвав его "маленьким человеком".

Это — не первая публичная перепалка Сикорского и Маска. В марте прошлого года польский политик уже грозился разорвать сотрудничество со SpaceX, если миллиардер отключит Starlink для Украины.

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Новые правила Starlink для Польши

Как пишет Rzeczpospolita, новые правила SpaceX требуют от клиентов, зарегистрированных в Польше, сообщать о поездках за границу, проходить верификацию и, после 30 дней за границей, приобретать значительно более дорогие тарифные планы (от 460 до 650 злотых в месяц).

Издание отмечает, что такие ограничения не распространяются на абонентов из 35 других европейских стран, включая Чехию, Словакию, Литву и Германию. Причины такого решения американцы не объясняли.

Ранее министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский призвал Илона Маска срочно восстановить равные права для польских абонентов.

"Польша — не рынок второго сорта. Польские клиенты — не клиенты второго сорта. Я не согласен с тем, что глобальная технологическая компания относится к польским женщинам и мужчинам хуже, чем к другим европейцам", — говорится в его публикации в Х.

С начала полномасштабного втордения РФ в Украину Польша закупила и передала Киеву почти 25 000 терминалов Starlink, играющих ключевую роль в поддержании связи в Украине. Интернет от Starlink, которым пользуется наше государство, оплачивает Министерство цифровизации Польши. Его стоимость составляет около $50 млн в год.

Starlink — проект SpaceX, основанный американским изобретателем Илоном Маском, направленный на предоставление глобального доступа к высокоскоростному интернету через спутниковую сеть. Она состоит из тысяч маленьких спутников, размещенных на низкой околоземной орбите, которые создают так называемый космический поезд или созвездие спутников.

Напомним, у Навроцкого поставили точку в вопросе финансирования интернета для Украины.

Также сообщалось, что Маск отказался встречаться с Зеленским.