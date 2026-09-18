"Спит на полу": Маск поселился в трейлере рядом с дата-центром xAI (видео)

Американский миллиардер Илон Маск опоздал на популярный подкаст и объяснил, что переехал из роскошного дома в трейлер Airstream в Мемфисе. По словам Маска, он лично следит за строительством новых мощностей xAI. Что известно о поведении миллиардера, владельца SpaceX и xAI, и о комплексе Colossus, который сделает искусственный интеллект ещё "умнее"?

История Маска о том, как он ночевал чуть ли не на полу в дата-центре, прозвучала во время записи подкаста All-In Podcast 15 сентября. В качестве приглашённого гостя миллиардер опоздал и присоединился к встрече на 20-й минуте с начала. Он позвонил одному из ведущих и сказал, что находится в Мемфисе и лично следит за новым дата-центром. При этом он пошутил, что передвижной "дом на колёсах" стал его новым "дворцом".

Истории с Илоном Маском — комментарий о жизни в трейлере смотрите с 37:40

"[Сигнал] поступает к тебе из моего дворца, в котором я живу в Мемфисе, а это Airstream, трейлер", — сказал Маск под смех всех присутствующих.

Далее ведущая Гвинн Шотвелл, президент компании SpaceX, добавила, что миллиардер действительно находится в Мемфисе, где "спит на полу фабрики и помогает в Мемфисе строить дома".

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Истории с Илоном Маском — развитие xAI

В декабре 2025 года Маск сообщил в социальной сети X, что приобрел третье здание в Мемфисе для расширения возможностей своей компании по развитию искусственного интеллекта xAI. В посте указано, что это будет третье здание с вычислительными мощностями для суперкомпьютера Colossus. Выяснилось, что новый дата-центр назвали MACROHARDRR.

Истории с Илоном Маском — пост о xAI и MACROHARDRR Фото: Скриншот

В сети появилась фотография дополнительного вычислительного центра xAI, который называют "крупнейшим в мире". СМИ сообщили, что это большой склад за пределами Мемфиса, недалеко от Саутхейвена, штат Миссисипи. Уточнялось, что в 2026 году этот склад переоборудуют под дата-центр, который обеспечит работу суперкомпьютеров Colossus и Colossus-2. Маск рассказал, что на Colossus-2 установлено 500 тыс. чипов Nvidia и что он является одним из самых энергоемких в мире.

Истории с Илоном Маском — дата-центр Colossus от xAI Фото: Из открытых источников

Между тем в 2024 году в сети появился первый компьютер Colossus, который использовался во время Второй мировой войны. Выяснилось, что эту вычислительную машину использовали для взлома шифров гитлеровской армии.

Отметим, что в феврале 2026 года Илон Маск рассказал, что планирует создать "умное Солнце" в космосе. Согласно плану Маска, компании SpaceX и xAI объединятся и выведут на орбиту гигантские дата-центры, которые будут получать энергию от Солнца и охлаждаться в вакууме. По его словам, в таком случае человеческая цивилизация сразу перейдет на уровень II по шкале Кардашева.

Напоминаем, что в июне СМИ отреагировали на рост состояния Илона Маска после первичного размещения акций SpaceX: подсчитали, сколько ванн или бассейнов можно наполнить на эти деньги.