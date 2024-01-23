Британские шпионы показали секретный компьютер Colossus, который обманул Гитлера (фото)

Машина использовалась для дешифровки сообщений немецкой армии во время Второй мировой войны и передавала данные почти в режиме реального времени.

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Спецслужба Великобритании, Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) опубликовала изображения Colossus — первого в мире цифрового электронного компьютера. Ранее его фото никогда не публиковались, передает сайт Newatlas.

Компьютер Colossus ("Колосс" — ред.) является первым в мире цифровым электронным компьютером. Он сыграл ключевую роль в победе над Германией во Второй мировой войне. Несмотря на столь важное значение, все данные об этой машине были строго засекречены вплоть до 1980-х годов, а в течение 20-ти лет Британия и вовсе не признавала существования этого устройства, говорится в статье.

"Сам факт существования Colossus заставляет нас пересмотреть исторические факты, связанные с войной, а также заставляет переписать историю развития компьютеров и информатики. Многие машины тех времен, как оказалось, значительно уступали Colossus — настолько продвинутым он был для своего времени. Некоторая информация о нем засекречена и по сей день", — пишут журналисты.

Компьютер имел огромные, по сегодняшним меркам, габариты: 2 м в высоту, вместе с периферийными устройствами он занимал целую комнату. Его конструкция включала 2500 радиоламп. Известно, что британские разработчики построили 10 машин типа "Колосс", первая из которых была запущена в эксплуатацию 5 февраля 1944 года, а вторая — 1 июня того же года.

При помощи этого суперкомпьютера взламывали коды, которые использовали немцы. Машина давала возможность передавать союзникам важную информацию о переговорах немецких генералов почти в реальном времени — с незначительной задержкой. В GCHQ подтвердили тот факт, что при помощи "Колосса" удалось обмануть Гитлера, ведь он полагал, что силы "Дня Д" высадились в Па-де-Кале, а не на пляжах Нормандии.

Сотрудницы женской Королевской военно-морской службы и "Колосс" Фото: Crown copyright Схема компьютера Colossus Фото: Crown copyright Компьютер Colossus занимал целую комнату Фото: Crown copyright Высота компьютера Colossus достигала 2 м Фото: Crown copyright

На снимках можно увидеть компьютер, а также сотрудниц женской Королевской военно-морской службы. Как отмечает издание, сотрудницы не знали, как именно работает машина, по каким принципам и алгоритмам. Этого не знали и технические специалисты, которым было поручено ее собирать и ремонтировать.

"Архитектором "Колосса" был Томас Флауэрс — инженер Главпочтамта. Он спроектировал компьютер из готовых компонентов телефонной станции. Есть снимок с его схемами, так что можно по ним попытаться собрать свой собственный компьютер", — говорится в материале.

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"Colossus был, пожалуй, самой важной из машин для взлома кодов военного времени, потому что он позволял союзникам читать сообщения, передававшиеся главным немецким штабам по всей Европе, — сказал Эндрю Герберт, председатель попечительского совета Национального музея вычислительной техники. — Эта машина была предшественником современного электронного цифрового компьютера, и многие из тех, кто использовал Colossus в Блетчли-парке, в после войны стали пионерами-разработчиками британских вычислительных систем, часто лидируя в мире".

Полностью рабочая реконструированная машина "Колосс" экспонируется в Национальном музее вычислительной техники в Блетчли-парке.

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