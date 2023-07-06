Айтишники превратили "древний" ПК в квантовый компьютер: насколько он хорош

Речь идет не о настоящих квантовых вычислениях, а об эмуляторе для Commodore 64, который может стать как развлечением, так и учебным пособием для начинающих.

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Энтузиаст Дэвид Гесса представил на платформе публикаций открытого кода GitHub любопытный проект, с помощью которого даже на самом старом компьютере типа Commodore 64 (из "древних" 80-х) можно сымитировать процесс квантовых вычислений, сообщает сайт Hackaday. Автору удалось написать программный код всего из 200 строчек и он вполне функционален.

Например, с помощью этого программного продукта доступна эмуляция таких квантовых логических схем, как вентили Паули (X, Y и Z), вентили Адамара, и вентиль Фредкина (представляющий собой управляемый обмен) – все они как раз и появились в эпоху зарождения квантовых компьютеров. На основе этих логических схем и происходит симуляция квантовых вычислений на двух кубитах.

Так выглядит эмулятор квантовых вычисление на экране компьютера Фото: Скриншот

Термин "квантовый компьютер" в привычном для нас понимании обычно используется в контексте гиперпродвинутых, современных вычислительных устройств, но подобно транзистору в классических вычислениях, кубит формирует ядро ​​квантовых вычислений, и давно известно, что кубит можно смоделировать даже на чем-то таком обыденном, как старый 8-битный микропроцессор. Конечно, всего два кубита – это игрушка, как и сам эмулятор, но это хороший тренажер для тех, кто хочет лучше разбираться в сути квантовых вычислений и понять принцип их работы.

Мы уже писали, что ученые получили ключевую "деталь", необходимую для точных, безошибочных квантовых вычислений. Особые "квазичастицы" под названием энионы смогут передавать и обрабатывать информацию, не разрушаясь от малейшего воздействия окружающей среды, считают физики.

А еще мы информировали, что исследователи приблизили эпоху квантового интернета. Они создали особый резонатор, который способен моментально передавать квантовую информацию с помощью одиночных фотонов кремниевого устройства с несколькими десятками атомов эрбия.

Так же Фокус рассказывал, что Microsoft создаст новый квантовый компьютер, который сможет делать 1 млн вычислений в секунду. Он будет собран на топологических кубитах, что позволит избежать ошибок и влияния шумов.