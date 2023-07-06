Айтішники перетворили "древній" ПК на квантовий комп'ютер: наскільки він хороший

Йдеться не про справжні квантові обчислення, а про емулятор для Commodore 64, який може стати як розвагою, так і навчальним посібником для початківців.

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Ентузіаст Девід Гесса представив на платформі публікацій відкритого коду GitHub цікавий проєкт, за допомогою якого навіть на найстарішому комп'ютері на кшталт Commodore 64 (з "древніх" 80-х) можна зімітувати процес квантових обчислень, повідомляє сайт Hackaday. Автору вдалося написати програмний код всього з 200 рядків і він цілком функціональний.

Наприклад, за допомогою цього програмного продукту доступна емуляція таких квантових логічних схем, як вентилі Паулі (X, Y і Z), вентилі Адамара, і вентиль Фредкіна (що є керованим обміном) — всі вони якраз і з'явилися в епоху зародження квантових комп'ютерів. На основі цих логічних схем і відбувається симуляція квантових обчислень на двох кубітах.

Так виглядає емулятор квантових обчислень на екрані комп'ютера Фото: Скриншот

Термін "квантовий комп'ютер" у звичному для нас розумінні зазвичай використовується в контексті гіперпросунутих, сучасних обчислювальних пристроїв, але подібно до транзистора в класичних обчисленнях, кубіт формує ядро квантових обчислень, і давно відомо, що кубіт можна змоделювати навіть на чомусь такому повсякденному, як старий 8-бітний мікропроцесор. Звісно, лише два кубіти — це забавка, як і сам емулятор, але це гарний тренажер для тих, хто хоче краще розумітися на суті квантових обчислень і зрозуміти принцип їхньої роботи.

Ми вже писали, що вчені отримали ключову "деталь", необхідну для точних, безпомилкових квантових обчислень. Особливі "квазічастинки" під назвою еніони зможуть передавати й обробляти інформацію, не руйнуючись від найменшого впливу навколишнього середовища, вважають фізики.

А ще ми інформували, що дослідники наблизили епоху квантового інтернету. Вони створили особливий резонатор, який здатен моментально передавати квантову інформацію за допомогою поодиноких фотонів кремнієвого пристрою з кількома десятками атомів ербію.

Так само Фокус розповідав, що Microsoft створить новий квантовий комп'ютер, який зможе робити 1 млн обчислень на секунду. Він буде зібраний на топологічних кубітах, що дасть змогу уникнути помилок і впливу шумів.