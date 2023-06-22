Новый квантовый компьютер сможет делать 1 млн вычислений в секунду: что известно

Компания Microsoft сделает свой компьютер на топологических кубитах, что позволит избежать ошибок и влияния шумов.

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Microsoft объявила о своей дорожной карте по созданию собственного квантового компьютера с использованием топологических кубитов, над которыми исследователи компании работали уже несколько лет, сообщает TechCrunch. Предстоит еще много промежуточных этапов, но компания считает, что создание квантового суперкомпьютера с использованием этих кубитов, займет менее 10 лет.

Инженеры ИТ-гиганта утверждают, что их квантовый компьютер будет очень надежным и сможет проделывать один миллион квантовых операций в секунду. Это новое измерение, которое вводит Microsoft, поскольку вся отрасль стремится выйти за рамки нынешней эры зашумленных квантовых вычислений среднего масштаба.

Компания будет использовать новый тип кубитов, которые не подвержены ошибкам Фото: Microsoft

В прошлом году Microsoft объявила о крупном прорыве, когда ее команда впервые заявила о возможности создавать кубиты на основе частицы Майорана (названной в честь физика, который выдвинул теорию ее существования еще в 1937 году). Преимущество "майоранских кубитов" в том, что они очень стабильны (особенно по сравнению с традиционными методами), но их также чрезвычайно сложно создать. Microsoft сделала раннюю ставку на эту технологию, и теперь, через год ей удалось побороть шумы и ошибки с помощью таких кубитов.

"Сегодня в мире есть шумные квантовые машины среднего масштаба. Они построены на основе физических кубитов и еще недостаточно надежны, чтобы делать что-то практичное и полезное. Квантовым компьютерам не хватает устойчивости вычислений, но благодаря Microsoft теперь у ученых будет возможность взять эти физические кубиты, поместить их в код с исправлением ошибок и использовать их как единицу, которая будет служить логическим кубитом", — заявляют представители компании.

Ранее Фокус писал, что квантовые компьютеры станут более доступными: IBM устранила ошибки без "лишних кубитов".