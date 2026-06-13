Этими деньгами можно было бы наполнить 450 олимпийских бассейнов: что Илон Маск мог бы купить на 1 триллион долларов

Стоимость SpaceX во время первичного размещения акций (IPO) составила примерно 1,77 триллиона долларов, что сделало американского бизнесмена Илона Маска единственным в мире триллионером.

Сумму в 1 триллион долларов трудно себе представить. Журналисты издания Newsweek решили выяснить, что Илон Маск может сделать на эти деньги.

Этой суммой можно было бы наполнить 450 олимпийских бассейнов

Чтобы примерно представить, что такое триллион долларов, стоит представить себе 450 олимпийских 50-метровых бассейнов. Все их можно застелить купюрами на сумму, равную этой цифре.

Кроме того, эта сумма означает, что:

если бы Маск считал свои деньги по одной купюре в секунду, не спав ни минуты, он закончил бы примерно через 31 700 лет;

если сложить эти купюры в одну башню, ее высота составила бы 67 866 миль — это больше четверти среднего расстояния до Луны и выше Международной космической станции.

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Состояние в размере 1 триллиона долларов может сравниться с экономическим объёмом целых стран. Однако теперь Маск обладает таким уровнем финансовой мощи как частное лицо, что не может не вызывать восхищения.

Итак, что Илон Маск может сделать на триллион?

Выделить каждой американской семье по 7 800 долларов

Если пересчитать эту сумму на прямые выплаты в человеческом масштабе и разделить между американскими семьями, то на каждую пришлась бы немалая доля в размере 7 800 долларов. Именно о такой сумме выплат идет речь, если учесть, что в США насчитывается около 128 миллионов семей.

В среднестатистической американской семье 2,6 человека. Это означает, что на каждого из ее членов пришлось бы около 3 000.

Купить 2 миллиона домов в США

Если взять в качестве примера недвижимость в Чикаго, где стоимость объекта оценивается в сотни миллиардов, то теоретически Маск мог бы приобрести жилье в каждом крупном городе США. При этом у него все равно остались бы сотни миллиардов в запасе.

В общей сложности на 1 триллион долларов бизнесмен мог бы приобрести 2 миллиона домов в Америке.

Купить все команды НФЛ и целые корпорации

Имея триллион, Илон Маск мог бы купить абсолютно все команды Национальной футбольной лиги США. То есть, теоретически, бизнесмен мог бы владеть всеми 32 командами.

Если говорить о мегакорпорациях, то многие компании из списка Fortune 500 сейчас стоят менее триллиона долларов. Однако активы Илона Маска могут позволить "одним махом" купить Walmart или даже совокупность крупнейших американских компаний, таких как JPMorgan и Costco.

Напомним, ранее издание Space рассказывало о том, как миллион ИИ-спутников Илона Маска может вызвать хаос на орбите.

Также ранее удалось подсчитать, сколько годовых бюджетов Украины составляет один триллион долларов.